Ale Bucci Racing dirá presente en San Nicolás, con Juan Ignacio Canela reemplazando a Maximiliano Bestani

TURISMO NACIONALLlegan con cambios de fuerza mayorAle Bucci Racing dirá presente en San Nicolás, con Juan Ignacio Canela reemplazando a Maximiliano BestaniLuego de haber tenido un arranque positivo en Bahía Blanca, el Ale Bucci Racing ahora viajará a San Nicolás, su circuito de pruebas con vistas a buscar el protagonismo que caracteriza a sus integrantes. Maximiliano Bestani se perderá la carrera tras dar positivo en un test de Covid-19, quedando aislado sin presentar síntomas por el momento. En su lugar, Juan Ignacio Canela regresará a la estructura de Villa Gobernador Gálvez.Las labores se encaminaron de excelente modo y luego de chequear la potencia de los autos en el banco de rodillos propio, Alejandro Bucci y su gente cargarán los autos y se trasladarán a un escenario que no solamente les queda cerca, sino que lo conocen por ser pista de pruebas. En el caso de Juani Canela, además es un piloto que ya han tenido en el equipo y ambas partes se conocen y guardan una excelente relación. Como si fuera poco, el Fiesta al que se subirá es el mismo vehículo con el cual el rafaelino compitió en 2019.Al ser el autódromo de nivel nacional más nuevo de la Argentina, deportivamente hay un único antecedente, donde el Ale Bucci Racing ganó en Clase 2 de la mano de Nicolás Posco, con el Ford Fiesta tricampeón. En la actualidad, Posco irá por un gran resultado en Clase 3 con el Ford Focus, mientras que el auto vencedor de ese diciembre de 2019, lo conducirá Emanuel Abdala.Además del laureado Fiesta de Abdala, estarán en condiciones de pelear bien adelante tanto Lucas Yerobi como Canela con los otros Ford, mientras que en el caso del Fiat Argo de Gabriel Scordia se esperan buenos resultados debido a que el representante de Concordia ya ha probado en varias ocasiones allí.“Estoy muy feliz, porque vuelvo al TN y se me dio esta posibilidad porque a Ale Bucci le quedó un auto libre. Lamentablemente a ‘Mocho’ Bestani le dio Covid-19 positivo y se me abrió esta puerta y estaba su auto ya disponible para estar presente. Entonces le dije a Ale que cargue el auto y vamos a estar presentes”, manifestó Juan Ignacio Canela, contento por la chance que le otorgó el Ale Bucci Racing.Y amplió: “Estoy muy agradecido a todo el Ale Bucci Racing, a Rubén Guerini, y conozco el auto porque es el mismo que usé algunas carreras en 2019. Conozco el auto, el circuito y al equipo y eso es una ventaja. Mañana estaremos probando y trataremos de tener un lindo fin de semana, de disfrutarlo y de que salga todo bien. Agradezco a todos los sponsors que apoyaron en este regreso”.Cronograma Clase 2:Viernes: Entrenamientos (12 a 13.10 y 14.30 a 15.20) y 1ª Clasificación (17 a 17.50)Sábado: 2ª Clasificación (11 a 11.50) y Series (14.30, 15 y 15.30, a 6 vueltas)Domingo: Final (11.15 a 18 vueltas o 35 minutos)Cronograma Clase 3:Sábado: Entrenamientos (9.30 a 10.40 y 12 a 12.50) y Clasificación (15.50 a 16.30)Domingo: Series (9, 9.30 y 10, a 6 vueltas) y Final (12.25 a 22 vueltas o 40 minutos)