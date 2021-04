Ale Bucci Racing lidera el campeonato de Clase 2 con Emanuel Abdala, y este fin de semana regresa Maximiliano Bestani

TURISMO NACIONALBuscarán el éxito en ParanáAle Bucci Racing lidera el campeonato de Clase 2 con Emanuel Abdala, y este fin de semana regresa Maximiliano BestaniEl Ale Bucci Racing ya tiene los autos listos para disputar el tercer capítulo de la temporada 2021 de Turismo Nacional. En esta oportunidad, la estructura de Villa Gobernador Gálvez estará abocada a la Clase 2, con el líder del campeonato Emanuel Abdala, Gabriel Scordia, Lucas Yerobi y quien regresa tras superar el Covid-19, Maximiliano Bestani.Las labores en el equipo fueron focalizadas en las necesidades de cada unidad, luego de que haya casos donde los autos estuvieron veloces y no sufrieron percances, como en el caso de Abdala y Juan Ignacio Canela (reemplazante de Bestani en San Nicolás), como así verificando que todo esté bien en el Fiat Argo de Scordia, y las reparaciones del Ford Fiesta que conduce Yerobi. Quien no podrá tener continuidad es Nicolás Posco por motivos presupuestarios, y lamentablemente su proyecto de Clase 3 queda suspendido.Manu Abdala, de gran comienzo de año, declaró: “Tenemos un largo viaje hasta Paraná, de 2200 kilómetros y nos organizamos todo. Respecto de la carrera estamos bien, sabemos que el auto es competitivo y el equipo también. Estamos andando bien pero Paraná es un circuito nuevo para mí. Esperemos adaptarnos rápido al circuito y poder ser protagonistas, con el objetivo de seguir sumando buenos puntos. Me volví muy conforme después de San Nicolás porque me estoy sintiendo cada vez más cómodo con el auto cada vez que pasan las tandas. Esperamos tener un excelente resultado en Paraná, y trataremos de ir lo más adelante posible, pero siempre pensando en el campeonato”.Por su parte, Maxi Bestani habló de cómo pasó el Covid y cómo aguarda esta carrera: “Ya me siento de diez y estoy listo para encarar el viaje a Paraná. Creo que el Covid no me tocó tan fuerte y tuve síntomas normales como pérdida de olfato, gusto, congestión y algo de dolor de cabeza, sumado al cansancio físico. Me hice todos los estudios para afrontar la carrera y salió todo bien, con parámetros normales, y pude entrenar. Estoy contento de poder volver de nuevo a pista. Sobre San Nicolás, no tenía dudas de que Juani Canela iba a andar bien con el auto y quedé contento porque todo funcionó bien y esperamos un retorno positivo. Vemos que va a llover casi todo el fin de semana y vamos a tener que estar preparados para ser rápidos debajo del agua, yendo de menor a mayor”.Quien correrá en su provincia es Gabriel Scordia, quien tiene algunas referencias del escenario: “Ir a Paraná es un viaje más cerca para nosotros, más cómodo, y yo conozco el circuito, aunque mucho de competir en el trazado viejo. Sí estuve la última vez que corrió el TN, que fueron mis comienzos, e hice algunas en zonales con Ale Bucci. Vamos con buenas expectativas de redondear, que es lo que nos está faltando y pienso en que vamos a andar muy bien. Queremos levantar el ánimo, tanto para mis mecánicos como el nuestro, y necesitamos el resultado”.Finalmente, en búsqueda de un fin de semana perfecto, Lucas Yerobi manifestó: “Esperamos que el auto funcione como lo hizo en las dos primeras fechas, porque Ale me da un auto que es para ganar todas las carreras. No sé si es por mi ansiedad o desesperación me está jugando un poquito en contra y las cosas no salen. Faltó suerte y algunos errores míos no arrojaron los resultados. Ahora voy concentrado y pensando en que nos va a salir todo bien, y quiero ir a ganar. Quiero que aparezca la suerte que falta y no cometer más errores”.Cronograma Clase 2:Viernes: Entrenamientos (12 a 13.10 y 14.30 a 15.20) y 1ª Clasificación (17 a 17.50)Sábado: 2ª Clasificación (11 a 11.50) y Series (14.30, 15 y 15.30, a 6 vueltas)Domingo: Final (12.15 a 16 vueltas o 35 minutos).