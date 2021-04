Ale Bucci Racing tuvo otra gran actuación en la Clase 2, haciendo podio con Emanuel Abdala y un gran 4º lugar de Juani Canela

TURISMO NACIONALProtagonistas y líderes del campeonatoAle Bucci Racing tuvo otra gran actuación en la Clase 2, haciendo podio con Emanuel Abdala y un gran 4º lugar de Juani CanelaAle Bucci Racing sacó adelante una nueva fecha de Turismo Nacional con excelentes resultados en la Clase 2, donde Emanuel Abdala es nuevo líder del campeonato y estuvo a 30 milésimas de ganar una final apasionante, donde Juan Ignacio Canela llegó 4º a pocos metros de hacer podio también.La semana fue movida por la ausencia obligada de Maximiliano Bestani, quien está atravesando de buena manera el Covid-19. Su reemplazante fue Juani Canela, quien ya conocía el auto y el equipo, y lo hizo de gran manera, estando siempre entre los primeros desde el viernes. Manu Abdala también tuvo una gran participación, y los que no corrieron con toda la fortuna fueron Lucas Yerobi y Gabriel Scordia. En Clase 3, Nicolás Posco estuvo peleando de mitad de pelotón hacia adelante, pero tampoco lograría el resultado deseado en una fecha con muchos incidentes en pista.En la divisional menor, Canela fue el más destacado en clasificación al ser 5º, con Abdala 8º y Yerobi 12º. Ellos tres con buenas chances de pelear arriba. Scordia quedó un tanto relegado. En la segunda serie, Lucas se quedó en la largada y fue embestido por Miguel Ciaurro, arrancándole una rueda y generando un trabajo estupendo de los mecánicos para tener el Fiesta número 84 en excelente condición para la final. Después se dio un gran espectáculo donde Abdala estuvo muy cerca de ganar la serie, pero se debió conformar con ser segundo, con Canela finalizando tercero. La tercera serie tuvo a Scordia progresando posiciones para terminar octavo. Para Clase 3, las series fueron el domingo, donde Nicolás Posco peleó en maniobras al límite en las seis vueltas, llegando sexto con el Ford Focus.La carrera final de Clase 2 fue un notable espectáculo desde la largada hasta la última vuelta. Abdala y Canela salieron a atacar con ansias de subir al podio, mientras que Scordia y Yerobi planificaron avanzar todo lo que se pudiera. Yerobi abandonó promediando la carrera, y Scordia con el Fiat Argo supo ganar muchas ubicaciones para ser 16º. Pero lo más destacado fue lo de Abdala y Canela, quienes fueron peleando las primeras posiciones contra autos que funcionaban mejor en lo derecho, pero que en el tiempo de vuelta terminaban peleándoles. El de Comodoro Rivadavia entró al último giro en la vanguardia, pero un mínimo error dejó el lugar para que Christian Bodratto Mionetto recapture la punta, y en la última curva, se intentó ganar y poniendo el auto a la par, llegaron juntos al banderazo donde solamente 30 milésimas de segundo le impidieron ganar al Ale Bucci Racing. El rafaelino Canela, llegó a menos de medio segundo del ganador, pero en la cuarta ubicación, siendo su mejor resultado histórico en el TN.Posteriormente, en Clase 3 Posco no pudo salir indemne de una carrera muy friccionada y con el auto herido tuvo que desertar. El balance general del equipo es de estupendo funcionamiento en Clase 2, mientras que se están haciendo las primeras experiencias en la divisional mayor, buscando poco a poco el rendimiento deseado.“Fue un carrerón que no me voy a olvidar nunca más, porque desde la primera hasta la última vuelta corrimos a fondo, y era correr con el error del otro porque Christian no se equivocaba y estaba con Gero (Núñez) atrás a la milésima, como clasificando. Cuando lo logré pasar a Bodratto, se me corrió un poquito el auto, nada, pero en la curva uno me pasó de nuevo. Pensé que se me complicaba pero en la última curva le pude meter el auto y en la llegada picó mejor el Etios, porque sino creo que la ganábamos. Para poder pasarlo había que hacer una maniobra muy justa porque él me frenaba por el medio, para que yo no entre por la cuerda. Yo intentaba hacer la tijera y no me salía, en una nos tocamos pero en la otra lo pasé bien. Todos queríamos ganar y se dio una gran carrera. Agradezco al Ale Bucci Racing y todo su equipo, a Rubén Guerini por el motor, porque son un equipo fantástico que confiaron en mí este año. Cuando me quedé sin auto Ale me llamó y me dijo que corra con ellos, así que les debo este resultado y la punta del campeonato a ellos, son un gran grupo humano. También a los sponsors, y ni hablar a mi familia porque venimos desde muy lejos. Tenemos 2 mil kilómetros para volver manejando hasta a casa y ese es el sacrificio enorme que no se ve, pero que nos gusta hacer y vamos a hacerlo siempre durante todo el año”, manifestó Manu Abdala con el trofeo en mano y la felicidad de haber disfrutado desde adentro del auto.Por otro lado, Canela comentó: “Gracias a Dios se me dio en esta fecha estar a la altura de la exigencia del TN que no es poco, estoy agradecido al Ale Bucci Racing que confió en mí, también aprovecho a mandarle un abrazo a Maxi Bestani esperando que se recupere pronto, a Rubén Guerini en los motores y a todo el grupo. Tuvimos algunos roces con algunos rivales en la carrera, para poder pasar, pero es así la esencia del TN y lo lindo de esto. A la gente le gusta este tipo de carreras y estoy feliz. Este resultado da un envión anímico importante, y ya en la semana veremos qué autos competitivos hay disponibles y veremos si podemos seguir. Viene Paraná, circuito que conozco y me gusta mucho y haremos el esfuerzo para poder estar”.La próxima fecha será el fin de semana del 23 de abril en Paraná.