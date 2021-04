Argentina es el 16° país del mundo con mayor proporción de vacunados en relación a su población

"El año pasado actuamos muy en coincidencia y en consonancia, yo creo que no había metido la cola la baja política. Ahora tenemos que estar en contra del coronavirus, después, en términos políticos y electorales, matémonos, pero ahora tenemos que estar del mismo lado", exhortó el ministro.



"Nosotros hablamos permanentemente con las líneas técnicas (de las carteras de Salud), y la nuestra y las de otras provincias es la misma: estamos en una situación crítica", dijo Gollán y luego subrayó: "Yo puedo asegurar que estamos todos en línea ya que la situación es crítica, que hay que tomar medidas fuertes". "El año pasado actuamos muy en coincidencia y en consonancia, yo creo que no había metido la cola la baja política. Ahora tenemos que estar en contra del coronavirus, después, en términos políticos y electorales, matémonos, pero ahora tenemos que estar del mismo lado", exhortó el ministro.En declaraciones a radio Continental, explicó las restricciones que buscan parar la velocidad de contagios en el conglomerado del AMBA y aseguró que las medidas fueron consensuadas con "todas las líneas técnicas" de cada jurisdicción."Nosotros hablamos permanentemente con las líneas técnicas (de las carteras de Salud), y la nuestra y las de otras provincias es la misma: estamos en una situación crítica", dijo Gollán y luego subrayó: "Yo puedo asegurar que estamos todos en línea ya que la situación es crítica, que hay que tomar medidas fuertes".



Fuente: minutouno.com

El ministro de Salud bonaerense cruzó a quienes critican la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional contra el coronavirus Covid-19.El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, salió al cruce este jueves de la oposición a los que acusó de crear un "relato" en torno a la masiva campaña de vacunación que encaró en diciembre pasado el gobierno de Alberto Fernández contra el coronavirus Covid-19. Para ello se valió de estadísticas internacionales que dan cuenta de que la Argentina se encuentra entre los 16 países con mayor porcentaje de población vacunada.Con datos de Our World in Data Gollan destacó en sus cuentas en las redes sociales que "Argentina está entre los países que más está vacunando contra el Covid-19" y resaltó que lo hace "con vacunas de mayor efectividad que la que utilizan algunos de los que se encuentran por encima en la tabla"."Información mata relato" señaló y publicó el ránking de los países del mundo con mayor porcentaje de población vacunada con al menos una dosis elaborado por Our World in Data.Allí se puede ver a la Argentina en el 16° lugar con el 11,1% de su población vacunada en un ránking cuyo podio lo ocupan Israel (61,7%), el Reino Unido (47,6%) y Chile (39,3%). Aunque no lo nombró directamente el caso de Chile es uno sobre los que hizo referencia Gollán al advertir que muchos países por encima de la Argentina en el ránking están vacunando con dosis con pobres resultados con una sola dosis.El escándalo estalló en Chile la semana pasada cuando una investigación científica en el país trasandino demostró que la vacuna china Sinovac que se utiliza en la campaña de vacunación que encaró el gobierno de Sebastián Piñera, tiene apenas un 3% de eficacia con la primera dosis aplicada y que sube a poco más del 50% recién dos semanas después de aplicada la segunda dosis.Contra los renovados ataques de la oposición, en especial del macrismo, Gollán defendió este jueves las medidas anunciadas por el presidente Fernández ante el aumento de casos de coronavirus en la región del AMBA y pidió a todos los sectores políticos "estar del mismo lado" para enfrentar la segunda ola de la pandemia.