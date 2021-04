El impacto de la segunda ola Coronavirus en Argentina: reportan otros 29.472 casos positivos, récord de contagios para un día

Fuente: clarin.com

La nueva marca se dio ante una cifra inédita de testeos, que superaron los 120 mil en las últimas horas. Además hubo otras 160 muertes, rompiendo la barrera de los 59 mil fallecidos desde el inicio de la pandemia.En el medio de la implementación de nuevas restricciones, Argentina superó un nuevo récord de casos de coronavirus para un día. Así lo notificó el Ministerio de Salud de la Nación en su habitual parte, que informó otros 29.472 contagios. Además, se informaron 160 muertes, que ya superaron las 59 mil desde el inicio de la pandemia.Con un total de 2.658.628 infectados, Argentina se encuentra entre los 12 países con más contagios, mientras que las 59.084 la ubican en el puesto 14 del ránking mundial de fallecidos.En las últimas horas fueron hechos 120.904 testeos, con una positividad del 24,3%. Desde el inicio del brote se realizaron 10.024.309 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.La provincia de Buenos Aires registró más de la mitad de los positivos del día, al informar 15.166. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires reportó una cifra inédita hasta ahora, con 3.313 contagios. También hubo cifras elevadas en Córdoba (2.332), Santa Fe (1.954) y Mendoza (1.150).Luego se ubicaron Tucumán (833), San Luis (758), Entre Ríos (626), La Pampa (406), Chaco (309), Neuquén (295), Salta (280), Chubut (272), Santiago del Estero (258) y San Juan (234). Completaron el parte Río Negro (196), Corrientes (189), Misiones (189), Santa Cruz (157), Catamarca (144), Jujuy (113), La Rioja (104), Tierra del Fuego (101) y Formosa (93).De los últimos fallecidos, 56 residían en la provincia de Buenos Aires, 25 en la Ciudad de Buenos Aires, diez en Córdoba, nueve en Corrientes, Salta y Mendoza; ocho en Santa Fe, siete en Santiago del Estero, seis en Chaco, cuatro en Entre Ríos, La Rioja y Tucumán; dos en Río Negro y San Juan; y uno en Catamarca, Chubut, Misiones, Neuquén y Santa Cruz.De las 275.437 personas que se encuentran cursando la enfermedad, 3.971 permanecen internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El nivel de ocupación de camas de ese sector es de 73,8% en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 64,3% en el resto del país.Por su parte, el presidente Alberto Fernández ratificó la necesidad del cumplimiento estricto del decreto de necesidad y urgencia que entró en vigencia hoy con nuevas medidas restrictivas para frenar la ola de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al considerar que esa región representa actualmente el "foco infeccioso" del país.Luego de un encuentro que se extendió por más de una hora en la residencia de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández dijo en conferencia de prensa que "su ideaes reducir drásticamente la circulación en las próximas dos semanas"."Tengo la obligación de cuidar la situación del AMBA, porque es hoy el foco infeccioso más grave que tiene Argentina y el comienzo de clases coincide con el aumento de casos en la región, por eso las medidas que tomamos", explicó.El mandatario indicó que lo que propone el Gobierno es "15 días de shocks y parar la circulación y el relajamiento social". "Las leyes se hacen para ser cumplidas y a los que no les gustan las medidas, que recurran a la Justicia; a mí la rebelión, no. En un Estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente", subrayó.Hubo protestas en distintos puntos de la Ciudad y frente a la Quinta de Olivos contra las nuevas medidas.Alerta mundial por los contagiosEn el plano internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que el mundo "se está acercando a la tasa de infección de Covid-19 más alta hasta ahora durante la pandemia", ante un gran incremento de casos en muchas zonas del planeta.En conferencia de prensa desde Ginebra (Suiza), Tedros lamentó que los casos y las muertes por coronavirus "siguen aumentando a un ritmo preocupante". "A nivel mundial, el número de nuevos casos por semana casi se ha duplicado en los últimos dos meses", precisó en declaraciones que reproduce la agencia de noticias Europa Press.Según sus datos, estas cifras indican que el mundo "se está acercando a la tasa de infección más alta que hemos visto hasta ahora durante la pandemia". Tedros apuntó a que una de las razones de esta situación es que algunos países que anteriormente habían evitado la transmisión generalizada están viendo ahora "un fuerte aumento de las infecciones".