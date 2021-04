Emanuel Abdala tuvo su máxima inspiración con el Ale Bucci Racing y ganó la 3ª fecha de la Clase 2

TURISMO NACIONALHeroico triunfo en ParanáEmanuel Abdala tuvo su máxima inspiración con el Ale Bucci Racing y ganó la 3ª fecha de la Clase 2Ale Bucci Racing logró su 9º triunfo en la Clase 2 de Turismo Nacional, con Emanuel Abdala ejecutando una maniobra inolvidable para saltar a la vanguardia a falta de una vuelta. El de Comodoro Rivadavia es el cómodo líder del campeonato luego de tres estupendos resultados.El fin de semana comenzó con adaptación para Abdala a una pista que no conocía, con la vuelta de Maximiliano Bestani tras ausentarse en San Nicolás, y Lucas Yerobi y Gabriel Scordia con el afán de redondear. La primera clasificación se dio con lluvia y por eso el sábado se definió todo, con una vuelta impecable de Abdala para ser poleman por primera vez en el TN. Segundo fue Maxi Bestani y cuarto Yerobi, en un 1-2-4 fantástico. Scordia quedó un tanto más relegado.En las series, Manu fue implacable y escapó para vencer en la serie más rápida, y Bestani también pudo ganar su competencia preliminar, aunque fue la más lenta por un ingreso del auto de seguridad. Yerobi recibió una exclusión a pesar de mostrarse muy veloz, tras un toque. Y Scordia avanzó para llegar séptimo.El domingo en la final, Abdala largó adelante pero perdió la punta con Miguel Ciaurro, quien en las rectas se hacía intratable. Pero en las curvas y frenajes, Abdala siempre recuperaba terreno. Bestani no pudo sostener el tercer lugar, pero con gran ritmo finalizó cuarto. Desde atrás Yerobi remontó de excelente modo para terminar 24 puestos delante del de largada y sumó con un 14º lugar. En tanto que Scordia se vio involucrado en un toque, pero terminó 22º.Con el pasar de los giros, parecía que Manu iba a conformarse con ser segundo y escapar en el campeonato, pero intentó en varias ocasiones y en el cierre del último giro, en la olla de Paraná, encontró un hueco y no dudó: el comodorense metió el Fiesta número 2 y le ganó la pulseada a Ciaurro para girar adelante en la última vuelta y llevarse una victoria inolvidable, y que lo pone como firme candidato al título.“Yo largué normal pero los dos Gol largaron impresionante. Ciaurro me pasó con mucha facilidad y a Alejo lo pude aguantar. Hice toda la carrera a fondo y me acercaba en los parciales tres y cuatro, pero en el uno y el dos me hacía tres o cuatro autos de diferencia. Por suerte pude encontrar el hueco a la entrada a la recta, sabía que era ahí o nunca, y él me respetó muy bien”, manifestó Manu Abdala con lágrimas en los ojos.Y completó: “Me tenía que exigir mucho para seguirlo y cuando me fui afuera pensé que se terminaba todo, pero el equipo me tranquilizó, y le di una vuelta más a fondo y lo pude alcanzar, para después hacer la maniobra. Siempre salía bien yo de la chicana y a él le costaba volver en el curvón y sabía que era ese el lugar. Me voy súper contento por el sacrificio que hacemos, se lo debo a mi familia, a mi papá. Para esta carrera se me hizo muy difícil venir. Me abracé con mi viejo porque vendió un auto el miércoles para poder venir. Agradezco a todo el Ale Bucci Racing porque el auto era un cañón”.La próxima fecha está pautada para el fin de semana del 16 de mayo en Buenos Aires.