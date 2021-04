Fiornovelli Sport Group logró afianzar pilotos entre los mejores diez de cada una de las clases

TURISMO PISTAPositivos resultados en ConcordiaFiornovelli Sport Group logró afianzar pilotos entre los mejores diez de cada una de las clasesConcordia vio una vez más al Fiornovelli Sport Group sacando resultados exitosos en el Turismo Pista. En esta ocasión se trabajó pensando en sumar para escalar en los campeonatos, y se dieron sus frutos.La estructura de Arroyo Seco trabajó seriamente desde los entrenamientos, donde el más destacado del equipo fue Santiago Tambucci firmando el mejor tiempo. Luego en clasificación no se pudo repetir, y eso no permitió facilidades de acceder a los podios el domingo.En Clase 1, se fue de menor a mayor y Franco Melli sacó provecho de una carrera donde finalizó 14º, avanzando hasta el 5º puesto del campeonato. El joven chaqueño quiere pelear el campeonato y esperando dar el gran golpe, sigue sumando.Dentro de la Clase 2 es donde se siguen viendo los mejores frutos, y la clasificación enredada se revirtió un poco en las series y fundamentalmente en la final, que no estuvo exenta de inconvenientes. Maximiliano Andreis fue inteligente y finalizó 4º, mientras que Mariano Sala en su tercera participación con el Volkswagen Up, tuvo una excelente carrera terminando quinto. Tambucci, quien esperaba pelear por el podio, tuvo problemas de embrague y el equipo de Fabio Fiornovelli sacó lo mejor de sí para reparar en boxes y devolver el auto sin perder la vuelta, algo que permitió al de Olavarría remontar a la ubicación 14º y ser puntero del campeonato. En tanto que Matías Cravero abandonó por un toque y es 3º en la tabla anual, en la cual Andreis ya es 5º. Completando, Diego Casais tuvo un gran sábado pero el domingo quedó marginado en la final.Finalmente, la Clase 3 tuvo a Cristian Garbiglia un poco mejor entreverado, pero no logró completar la carrera y sigue sin fortuna. A contrapartida, Luigi Melli hizo un gran fin de semana, terminando 5º en la final y así subir al décimo lugar en el certamen.La próxima fecha será el fin de semana del 30 de mayo en escenario a definir.