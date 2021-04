Fiornovelli Sport Group viene de hacer 1-2-3 en Clase 2, pero se focalizaron labores para tener gran nivel en Clase 3

TURISMO PISTAHubo un ensayo y hay fe para ConcordiaFiornovelli Sport Group viene de hacer 1-2-3 en Clase 2, pero se focalizaron labores para tener gran nivel en Clase 3El Fiornovelli Sport Group no descansó tras el excelente resultado en Olavarría, obteniendo el 1-2-3 en la final de Clase 2 con Matías Cravero, Santiago Tambucci y Maximiliano Andreis. Además, se llevaron a cabo ensayos con el Ford Fiesta de Clase 3 de Cristian Garbiglia, para dar el salto de calidad necesario para pelear adelante junto a Luigi Melli.La estructura de Arroyo Seco alistará nuevamente ocho autos para ir al frente de batalla en la tercera fecha del Turismo Pista, en la localidad entrerriana de Concordia. En la Clase 1, Franco Melli intentará pelear nuevamente por el podio como intentó en San Nicolás.En la Clase 2, la situación es muy provechosa porque los autos están funcionando de manera excelente como de costumbre, y Matías Cravero y Santiago Tambucci están arriba en el campeonato y ambos querrán volver a tener opciones de ganar, al igual que Maximiliano Andreis. A ellos tres se sumarán Mariano Sala quien sigue mejorando con el Volkswagen Up y Diego Casais en su año de regreso a la divisional, sabiendo que puede redondear una buena actuación.Pero en la Clase 3 es donde se trabajó un poco más, porque se hizo una prueba con el Ford Fiesta de Cristian Garbiglia, para encaminar el funcionamiento global de un auto que mostró potencial pero no tuvo confiabilidad en las primeras dos carreras. La prueba salió muy bien, con muchas vueltas dadas en Paraná, y hay confianza en acercarse al lote de punta, donde Luigi Melli con el Toyota Etios tratará de sacar provecho en un circuito que conoce muy bien.El Fiornovelli Sport Group hace del esfuerzo y la dedicación una manera de vivir, y esperan concluir el domingo con los resultados soñados otra vez.La programación indica que las clasificaciones serán el sábado a las 10.30 (C1), 11.20 (C2) y 12.10 (C3), y entre las 14 y las 17 se disputarán las series de todas las divisionales. El domingo serán las finales, en vivo por Canal 13 y TyC Sports, a las 9.50 (C1), 11.00 (C2) y 12.00 (C3).