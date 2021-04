Juani Canela se destacó en su vuelta al TN Clase 2, siendo 4º con un Ford Fiesta del Ale Bucci Racing en San Nicolás

TURISMO NACIONALRegresó y obtuvo su mejor resultadoJuani Canela se destacó en su vuelta al TN Clase 2, siendo 4º con un Ford Fiesta del Ale Bucci Racing en San NicolásJuan Ignacio Canela volvió al automovilismo nacional y lo hizo de excelente manera, tomando parte de la segunda fecha del Turismo Nacional en San Nicolás. El rafaelino se subió como reemplazo en el Ford Fiesta de Maximiliano Bestani, y se llevó un cuarto lugar fantástico en la carrera final.Definiéndose horas antes del comienzo de la actividad, luego de que el tucumano Bestani se contagiara de Covid-19, Juani Canela apareció como opción ideal para aprovechar y correr el auto que estaba listo para salir a pista. Además, es la misma unidad que usó cuando estuvo en 2019 dentro del Ale Bucci Racing.Desde el viernes en los entrenamientos, Canela estuvo súper competitivo y al nivel de punta como nunca. La conjunción entre piloto y máquina fue magnífica y en cada salida a pista, Juani fue protagonista. Luego de clasificar quinto, en la serie finalizó tercero y cuando fue momento de correr la final, se vio su mejor versión. Ganando posiciones en una carrera muy peleada y friccionada, pudo acceder al cuarto puesto y luego ir en búsqueda del podio. Si bien intentó sobre el final con Gerónimo Núñez, no pudo arrebatarle el puesto en un apretado cierre donde los cuatro primeros terminaron encerrados en menos de medio segundo. En fin, en el regreso no solamente fue veloz, sino que también fue inteligente y protagonista durante los tres días cerrando su mejor actuación en el TN.Al finalizar la carrera, en medio de saludos con la gente del equipo, Juani destacó: “Gracias a Dios se me dio en esta fecha estar a la altura de la exigencia del TN que no es poco, estoy agradecido al Ale Bucci Racing que confió en mí, también aprovecho a mandarle un abrazo a Maxi Bestani esperando que se recupere pronto, a Rubén Guerini en los motores y a todo el grupo”.Y agregó: “Tuvimos algunos roces con algunos rivales en la carrera, para poder pasar, pero es así la esencia del TN y lo lindo de esto. A la gente le gusta este tipo de carreras y estoy feliz. Este resultado da un envión anímico importante, y ya en la semana veremos qué autos competitivos hay disponibles y veremos si podemos seguir. Viene Paraná, circuito que conozco y me gusta mucho y haremos el esfuerzo para poder estar”.La fecha venidera será el fin de semana del 23 de abril en Paraná.