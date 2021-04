LA PROVINCIA AMPLIÓ 300% LA CANTIDAD DE CAMAS CRÍTICAS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA DE COVID 19

La ministra Sonia Martorano, recorrió este lunes el Hospital Centenario de Rosario





“Estamos en el 90% de ocupación” afirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano. Insistió en la necesidad de evitar el incremento de contagios.La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, junto al director de Tercer nivel de Salud, Rodrigo Mediavilla, y la directora del Hospital Centenario de Rosario, Claudia Perouch, recorrieron este lunes las instalaciones del nosocomio en la ciudad de Rosario. Allí, observaron el nivel de ocupación de camas que afronta el efector, al igual que los distintos hospitales públicos del territorio santafesino, ante el aumento de contagios por Covid 19.En ese marco, Martorano remarcó: “Estamos en una emergencia sanitaria. El límite de aumento de camas es finito y ya llegamos al máximo. Si seguimos en esta tendencia, no vamos a poder atender a todos los pacientes que lo requieran y estamos en el 90% de ocupación de camas”.Ante esto, la titular de la cartera sanitaria santafesina detalló la incorporación de nuevas camas en los distintos efectores de salud provinciales: “El Centenario pasó de 14 a 40 camas; el Cemafe agregó 8 camas con respirador y 20 camas generales, es decir que un centro de medicina ambulatoria pasó a ser un centro con terapia intensiva y camas generales. En Rafaela aumentamos a 35 las camas con respirador y hoy comienza a funcionar el hospital modular con 24 camas”.Al ser consultada por el estado actual del sistema sanitario, Martorano indicó que “estamos al límite en el sistema sanitario, al límite del recurso humano”, y precisó que “mientras tenemos trabajadores de la salud de 30 años haciendo tres guardias por semana, hay gente de la misma edad en la calle no cumpliendo con las restricciones. Hay que tener un poco de empatía, de respeto porque estamos en una emergencia sanitaria”.Finalmente la funcionaria provincial informó que “se están reforzando los testeos en toda la provincia para que la gente pueda hacerse el estudio necesario y en el caso de ser positivo, aislarse. Se sigue con el operativo de vacunación, inoculando a la población objetivo. Y seguimos con las recomendaciones: a partir de las 21 horas todos a sus casas. Evitemos socializar y, de esta forma, también disminuiríamos la accidentología”.AMPLIACIÓN DE CAMASA su vez, Mediavilla explicó que “las camas críticas se aumentaron en promedio un 300 por ciento desde marzo de 2020”. Sin embargo, señaló que “hay localidades que aumentaron un 500 o 600 por ciento. Por ejemplo, Rafaela, comenzó con 5 y hoy tiene 25, lo que también incluyó la incorporación de recursos humanos”.Asimismo, el funcionario remarcó que “el porcentaje de ocupación de camas fue bajando. Del 98 por ciento inicial, este fin de semana pasamos a tener 91 por ciento en la provincia, 93 por ciento en Rosario y 87 en Santa Fe. Si esto empeora o no, depende de nosotros; de nuestra responsabilidad y de nuestro comportamiento a la hora de reducir los contagios”.HOSPITALES MODULARESPor último, Mediavilla destacó que frente al hospital José María Cullen, en la capital provincial, “el miércoles comienza a instalarse un hospital militar entregado por Nación”. Y agregó que “en Venado Tuerto generamos una guardia para la atención de casos de Covid y otra para no Covid, dentro de la estructura ya existente en el mismo hospital para liberar camas adentro y poder seguir ampliándonos”. Y en sentido afirmó que “en el hospital Provincial de Rosario estamos evaluando el proyecto porque en todos los casos la gran limitante es el recurso humano con formación específica para cuidados críticos, un conocimiento que se logra con mucho tiempo. Por ello, el gran desafío es poder gestionar los recursos humanos con los que contamos”.LA SITUACIÓN DEL CENTENARIOPor su parte, Perouch sostuvo que “estamos en una situación muy crítica. El fin de semana pasado en el hospital Centenario nos quedaba una sola cama disponible. Este fin de semana, al aumentar 9 plazas, estuvimos un poco más liberados y hoy nos encontramos con una ocupación del 85%”.“Del total de camas que tiene el efector, es decir 40, utilizamos la mitad para todo lo que es Covid, de las cuales ya tenemos ocupadas 14. El resto son para la UTI polivalente, incluyendo coronaria”, continuó.“Hoy el hospital amplió su capacidad de camas críticas al máximo, sobre todo por el recurso humano. Recordemos que además tenemos 180 camas generales pero si la situación lo amerita, tenemos la posibilidad de ampliar a 10 más. Esto es dinámico y hay que manejar el recurso con mucho cuidado”, cerró Perouch.