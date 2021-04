LA PROVINCIA REFUERZA LOS CONTROLES VEHICULARES EN LOS ACCESOS INTERPROVINCIALES Y EN HORARIOS DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDOS

La medida se enmarca en la segunda ola de contagios Covid y se realizará en los puntos estratégicos del territorio santafesino.





La medida se enmarca en la segunda ola de contagios Covid y se realizará en los puntos estratégicos del territorio santafesino.El Ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, se reunió este viernes con el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, con el objetivo de delinear trabajos para intensificar los dispositivos de control vehicular en los accesos interprovinciales de todo el territorio santafesino.Al cabo del encuentro, Lagna expresó: “Tenemos una orden estricta del gobernador. En ese sentido vamos a intensificar los controles fronterizos en General Lagos, en toda la frontera con Buenos Aires, en la localidad de Florencia y en el túnel Subfluvial”.En ese sentido, el Ministro añadió: “Estos controles se van a realizar con un mayor énfasis en el olfato y en la fiebre, dadas las circunstancias y la velocidad de contagio que tenemos. Este fin de semana mismo le ordené al subsecretario de la APSV que fortalezca los operativos en ese sentido. Me parece que lamentablemente tenemos que volver a tomar estas medidas, y vamos a seguir monitoreándolas. Si viene una persona con Covid, no la dejaremos entrar”.Por su parte Aymo afirmó: “El ministro Lagna me instruyó para que reforcemos los controles en puntos claves, fundamentalmente el control de General Lagos, pero también, apuntalar las casillas sanitarias con control de temperatura y olfato, en Hughes, en Florencia, en la autovía 19 y en el túnel Subfluvial”.Cabe señalar que para controlar el cumplimiento de las medidas de restricción a la circulación dentro de las ciudades, la Policía interviene en muchos casos con agentes municipales y además, se reforzará con videovigilancia para que se respeten los horarios de nocturnidad.