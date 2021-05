Canela pretende seguir sumando fuerte, el rafaelino llega a Buenos Aires para continuar entre los mejores de la Clase 2

TURISMO NACIONALCanela pretende seguir sumando fuerteEl rafaelino llega a Buenos Aires para continuar entre los mejores de la Clase 2Juan Ignacio Canela fue protagonista de las últimas dos fechas del Turismo Nacional, y este fin de semana la Clase 2 correrá en Buenos Aires, donde el rafaelino querrá seguir por el buen camino, que lo encuentra quinto en el certamen.Con el Volkswagen Gol Trend alistado por el Giacone Competición, las expectativas de pelear adelante están latentes. El circuito 8 del autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’ no es nuevo para Juani, quien ha corrido en el TN en 2017, con un Renault Clio. En aquella ocasión estuvo peleando en medio pelotón, terminando bien ubicado en la final, con buenas sensaciones.“Estamos bien preparados para ir a Buenos Aires porque el trazado del circuito 8 me gusta, ya corrí una vez y terminamos dentro de los 12, así que estamos a pleno para mejorar eso esta vez. Estoy súper conforme con el auto y el equipo, y si bien hubo un cambio reglamentario, achicando la brida en un milímetro, no creo que tenga una gran influencia y creemos que podemos seguir siendo competitivos”, aseguró Juani Canela, confiado en mantenerse entre los mejores del TN.Cronograma:Viernes: Entrenamientos (12 a 13.10 y 14.20 a 15.30) y 1ª Clasificación (16.40 a 17.30)Sábado: 2ª Clasificación (11 a 11.40) y series (14.30, 15 y 15.30 a 6 vueltas)Domingo: Final (12.25 a 16 vueltas o 35 minutos)TV en vivo:Sábado: DeporTV (11.00) y TV Pública (15.00)Domingo: TV Pública (11.00)