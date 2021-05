¿Cuánto durará y dónde regirá el confinamiento?

Fuente: minutouno.com

El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que durante nueve días el país estará en confinamiento, en especial en las zonas con más casos de Covid-19.El presidente Alberto Fernández anunció este jueves a última hora que las zonas del país con alta cantidad de casos de Covid-19 entrarán en una etapa de confinamiento para hacer frente a la segunda ola de contagios masivos por el nuevo coronavirus La medida durará nueve días, a partir de las 0 horas del sábado 22 de mayo hasta el lunes 31 del mismo mes, y sólo afectará a tres días hábiles teniendo en cuenta los feriados del 24 y 25.Fernández hizo alusión a que Argentina atraviesa "el peor momento desde que comenzó la pandemia" de coronavirus y afirmó que "un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave" en referencia a las diferencias entre los gobiernos de cada distrito.El fin de semana del 5 y 6 de junio también se restringirán las actividades no esenciales en las zonas del país en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica, es decir, donde siga siendo alta la cantidad de casos de coronavirus.Durante el tiempo que dure el confinamiento sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.En la etapa de confinamiento quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial, y una vez cumplido el período de nueve días se retomarán las actividades con las restricciones que están vigentes esta semana.Las restricciones posteriores al confinamiento estarán vigentes hasta el 11 de junio inclusive, y se espera que el fin de semana del 5 y 6 cuenten como "etapa de confinamiento" para evitar dar marcha atrás con el esfuerzo realizado.En ese sentido, Alberto Fernández insistió en la idea de que "el aumento de camas y respiradores ya no resuelve el problema si no se restringe la circulación", sobre todo teniendo en cuenta que al día de la fecha el 72% de las camas de terapia intensiva del país están ocupadas con pacientes con la enfermedad del nuevo coronavirus, Covid-19.