El Gobierno oficializó el pago de un bono para el personal de salud

Alberto Fernández firmó el decreto con el incentivo al personal abocado “a la atención de casos en el marco de la pandemia”; destacando “el reconocimiento de la calidad, el empeño y la dedicación con que desarrollan sus tareas”. Y teniendo en cuenta que “la situación epidemiológica actual exige nuevamente la aplicación de esta política de incentivo, con el objeto de estimular la labor que deben desarrollar los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los diferentes establecimientos de salud, tanto en el sector público como en el privado y de la seguridad social".



“Considerando el tiempo transcurrido, el esfuerzo, la dedicación y la entrega de dichos trabajadores y dichas trabajadoras, así como también la variación interanual salarial, se establece el monto de la asignación estímulo en la suma de 6500 pesos”, argumentó el Gobierno. Alberto Fernández firmó el decreto con el incentivo al personal abocado “a la atención de casos en el marco de la pandemia”; destacando “el reconocimiento de la calidad, el empeño y la dedicación con que desarrollan sus tareas”. Y teniendo en cuenta que “la situación epidemiológica actual exige nuevamente la aplicación de esta política de incentivo, con el objeto de estimular la labor que deben desarrollar los trabajadores y las trabajadoras que prestan servicios en los diferentes establecimientos de salud, tanto en el sector público como en el privado y de la seguridad social".“Considerando el tiempo transcurrido, el esfuerzo, la dedicación y la entrega de dichos trabajadores y dichas trabajadoras, así como también la variación interanual salarial, se establece el monto de la asignación estímulo en la suma de 6500 pesos”, argumentó el Gobierno.

Fuente: minutouno.com

El Gobierno Nacional oficializó el pago de un bono de $6.500 durante los próximos tres meses para el personal de la salud . La decisión había sido anunciada por Alberto Fernández hace un mes. “ Reconozco el esfuerzo que hacen; ustedes saben que valoro la salud pública” , había declarado.La suma extraordinaria llegará a 740.000 trabajadores del sistema de salud argentino, un 15% más de las personas que recibieron plus salarial durante el 2020, también por la pandemia.El Decreto 332/2021 que establece la el pago de la “asignación estímulo” fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial ; y aclara que "se establece es de carácter no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones”.Desde el comienzo de la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo, todos los efectores de salud públicos o privados fueron declarados “personal esencial” y se encuentran al frente de una de las tareas más difíciles.En ese contexto, se otorgó el año pasado a los trabajadores y las trabajadoras profesionales, técnicos y técnicas, auxiliares y ayudantes en relación de dependencia que prestan servicios, en forma presencial y efectiva, relacionados con la salud, en establecimientos de salud del sistema público, privado y de la seguridad social, abocados y abocadas al manejo de casos relacionados con la pandemia de Covid-19, el pago de una asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios, de carácter no remunerativo.