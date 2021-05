Ignacio Procacitto tuvo un fin de semana más peleando entre los de adelante, aunque sin sumar como hubiese querido en Buenos Aires

TURISMO NACIONALEnredado, se recompuso y sumóIgnacio Procacitto tuvo un fin de semana más peleando entre los de adelante, aunque sin sumar como hubiese querido en Buenos AiresIgnacio Procacitto no pudo lucirse en Buenos Aires, pero sacó buenos puntos para mantenerse entre los mejores del campeonato de Turismo Nacional Clase 2. El volante de Las Rosas llegó 12º, superando un toque que lo dejó fuera de pista en las primeras vueltas.La cuarta fecha de la temporada se inició de gran forma, metiéndose 2º en la primera clasificación con el Gol Trend de estructura propia, atención de Gonzalo Ceballos en el chasis y motores de los hermanos Riva. El sábado no se pudo mejorar el tiempo pero alcanzó para ser 6º en la general. Después, en la tarde largó segundo la serie pero no salió bien, porque cayó al quinto lugar. Pudo recuperar terreno, con buenas maniobras y finalizó 3º.El domingo al mediodía se llevó a cabo la final, desde el octavo puesto. Si bien comenzó bien, estable y esperando para poder ganar posiciones, recibió un toque que lo dejó bastante relegado y entonces perdió contacto con los de adelante. De ese modo, ganó posiciones mientras pudo, pero sin un gran ritmo no pudo mejorar del lugar 12.“El fin de semana deja un saldo positivo porque si bien tenemos cosas por mejorar, lo bueno es que somos protagonistas a la hora de clasificar, estamos cerca y podemos estar siempre dentro de los diez. En la final nos caímos mucho en el ritmo y creemos saber por qué, pero es algo a evaluar”, afirmó ‘Nachi’ Procacitto, quien mejoró en las posiciones del campeonato al puesto 11.Y completó: “En reglas generales tuvimos un buen fin de semana, sin acortar mucho a la punta pero cuando no se puede, es importante llegar a la bandera a cuadros. Ahora trabajaremos para tener un buen fin de semana en Alta Gracia”.La próxima fecha será el fin de semana del 13 de junio en Alta Gracia, Córdoba.