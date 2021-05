LA PROVINCIA INAUGURÓ UNA NUEVA ESCUELA DE POLICÍA EN MURPHY

El funcionamiento de esta Institución (ISEP) en el norte y sur provincial permitirá generar recursos humanos con vínculo de arraigo en la región.





El funcionamiento de esta Institución (ISEP) en el norte y sur provincial permitirá generar recursos humanos con vínculo de arraigo en la región.El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, a cargo de Jorge Lagna, inauguró una nueva sede del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) en la localidad de Murphy. En el último ingreso, de 1.621 aspirantes a la Policía de Santa Fe, que cursarán durante dos años, se destinaron 189 cadetes para esta nueva escuela de Policía. Este ingreso, que duplica al de años anteriores, significará un incremento de efectivos policiales en las calles para reforzar la seguridad de las localidades que más lo requieren, así como también la Policía Comunitaria, La Guardia Rural Los Pumas y la Policía de Seguridad Vial.Durante el acto de inauguración, el ministro Jorge Lagna expresó que “es un día de orgullo y sincera emoción, ustedes no pueden comprender lo que siento en este momento, parecía una utopía que en estos tiempos de pandemia y de tantos problemas, hoy sea realidad la escuela de policía en Murphy”.“Este es un proyecto de vida, un proyecto vital para un pueblo de las dimensiones de Murphy, estamos creando una escuela, la primera escuela regional de policía en este pueblo, es un ejemplo de descentralización de una mirada de estado como se debe tener y estamos muy entusiasmados. En siete meses, lo que fue una idea se concretó en lo que hoy es la primera escuela regional de policía”, agregó el funcionario provincial.Asimismo, Lagna afirmó: “Desde el año pasado venimos trabajando en dos aspectos importantes: la capacitación constante en la Policía y las mejoras en la infraestructura de las sedes. Duplicamos el ingreso de aspirantes al Instituto y, en el marco de la igualdad de género que pregonamos en la provincia, debemos destacar la incorporación de mil mujeres a las filas de nuestras fuerzas provinciales. Las mujeres policías tienen un rol muy importante, con mayor protagonismo en la toma de decisiones y en los cargos jerárquicos".A su vez, la presidenta comunal de Murphy, Graciela Masante, indicó que “esto hace que muchas personas tengan la posibilidad de ejercer sus estudios en esta localidad y también es un proyecto de importancia para el departamento General Lopez y para toda la provincia. Este proyecto ha sido acompañado por el gobernador Omar Perotti, que puso mucho énfasis en esto. Les deseamos muchos éxitos a los directores , porque el éxito de ustedes va a ser el éxito de nosotros”.Por último, el subsecretario de Formación y Capacitación, Andrés Rolandelli señaló: "El trabajo de todos los involucrados en la puesta de esta iniciativa me llena de agrado cuando rememoró que en octubre empezamos a pensar esta iniciativa. Hoy Jorge es ministro y me gusta destacar que cuando pensamos esto ninguno sabíamos que esto iba a suceder, lo que denota que estamos hablando de la intención concreta de abordar el problema desde una política pública. Además, quiero destacar que todos los involucrados y el proceso que significó la puesta en marcha, agradecerles y que aquello que se pidió fue cumplido al pie de la letra”.ISEPEl Instituto de Seguridad Pública (ISeP) es una herramienta esencial para seleccionar y formar a los aspirantes a ingresar a la Policía de la provincia, y para capacitar y actualizar al personal policial que integra la fuerza. Actualmente el ISEP cuenta con tres delegaciones, con sede en Santa Fe, Rosario y Murphy. Pero en el futuro próximo contará con dos sedes más en Reconquista y Rafaela.El funcionamiento de estas nuevas instituciones en el norte y sur provincial permitirá generar recursos humanos con vínculo de arraigo en la región, mejorando las condiciones laborales de los efectivos policiales que hoy en día son provenientes, en su mayoría, del norte santafesino.