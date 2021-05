Los choferes de colectivo paran desde la medianoche de este viernes

Después de un 2020 en crisis, los colectivos vuelven a parar en Rosario. (Alan Monzón/Rosario3)

La medida es por tiempo indeterminado por falta de pago. Afecta al sistema de transporte urbano de Rosario y el interurbano de hasta 200 kilómetros.El secretario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario, Sergio Copello, anunció un paro de los choferes de colectivos desde la medianoche de este viernes y por tiempo indeterminado."La asamblea ha resuelto un corte de crédito laboral desde la 0 hora de manaña (sábado) hasta que terminenos de corbrar el salario", afirmó Copello pasadas las 17.El dirigente de los trabajadores dijo que las empresas les deben el 50% del salario además de otros montos no remuneriativos y una cuota de la partitaria 2020. "Nada eso se ha hecho efectivo", apuntó.La medida afecta al sistema de transporte urbano de Rosario y el interurbano de hasta 200 kilómetros.Copello contó en Radio 2 que los trabajadores cobraron en las últimas horas “un adelanto de 10 mil pesos del fondo nacional pero eso no resuelve la situación”.Estimó que el paro se sostendrá hasta lograr cobrar lo adeudado. Recién después del fin de semana, el lunes, se retomarían las negociaciones, y tramitar un eventual pago demoraría “cuatro días por lo menos”“Las empresas dicen que no tienen plata”, justició el dirigente de la UTA y recordó el largo conflicto de 2020 con varias semanas de huelga.Fuente: rosario3.com