MURIÓ MIGUEL LIFSCHITZ 😢

MURIÓ MIGUEL LIFSCHITZEl ex gobernador de Santa Fe se encontraba internado en el Sanatorio Parque de #Rosario luego de haber dado positivo de #coronavirus el pasado 11 de abril tras haberse realizado un hisopado al presentar síntomas compatibles con la enfermedad.Posteriormente, el lunes 19, el ex intendente de Rosario ingresó al nosocomio privado para realizarse estudios y quedó internado. Unos días más tarde, fue derivado a la terapia intensiva al empeorar su cuadro respiratorio.En el último parte médico de este #domingo , los profesionales que lo asisten indicaron que "el ex mandatario provincial continuaba internado en estado crítico, a causa del Covid-19 que atraviesa”.Lamentablemente, hace minutos se conoció la triste noticia de su muerte.Q.E.P.D fuerza para su familia y amigos