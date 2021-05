PEROTTI ANUNCIÓ EL INICIO FORMAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA DE LA RUTA 33, ENTRE RUFINO Y SAN EDUARDO

Perotti durante la firma





El gobernador de la provincia aseguró que se trata de una “obra de impacto federal y de vital importancia para Santa Fe”. Los trabajos abarcan 72 kilómetros y cuentan con un presupuesto de $15.200 millones.El gobernador Omar Perotti suscribió este jueves el acta de inicio de la obra del primer tramo de la autopista de la ruta nacional N°33, que unirá la ciudad de Rufino con el acceso a San Eduardo, a lo largo de 72 kilómetros. Cuenta con un presupuesto de $15.200 millones. La autopista fue licitada en 2017 y adjudicada un año más tarde, pero nunca se iniciaron los trabajos. Con la rúbrica del documento, comenzarán los plazos de ejecución del proyecto que abarca la duplicación de la calzada entre ambas localidades.“Sin dudas que estamos contentos; este es un mensaje importante para la zona, pero también para todos los santafesinos y todos los argentinos. Es una obra muy esperada. Vale la pena lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo; vale la pena invertir, trabajar y pensar en actividades nuevas en la zona, que se seguirá potenciando", aseguró el gobernador durante la actividad, llevada a cabo en el obrador central.En la oportunidad, el mandatario agradeció “a todos los que impulsaron la obra a lo largo de los años”, y en especial al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y al presidente la Nación, Alberto Fernández. “Muchos tuvieron la oportunidad, pero el Presidente, en un momento difícil, tomó la decisión de que una obra de impacto federal y de vital importancia para Santa Fe se ponga en marcha”.INVERSIONESEn este sentido, recordó que hace unos días, en el marco de la visita del Presidente a Rosario por el programa de Capitales Alternas, Fernández enumeró las acciones que se ejecutarán en Santa Fe. Entre ellas, figuraba la autopista de la ruta 33.“Ese día también le decíamos al Presidente que lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Esta es la idiosincrasia de los santafesinos. Nos dan la posibilidad de producir y la hacemos crecer, la potenciamos y la devolvemos. Todas las inversiones contenidas en esos más de $70.000 millones de compromisos de obras para la provincia, Santa Fe los va a devolver multiplicados. Así es nuestra gente. Por eso, no hay que perder de vista las obras que son estructurales para acompañar al que produce, al que invierte, al que siente y desafía todos los días. Hay que dar una señal clara de apoyo a la producción, de que esa infraestructura no nos es indiferente", señaló el gobernador Perotti.En paralelo, dijo que “la ruta nacional 34 tiene en este momento el mayor ritmo de obra de su historia. Esto es lo que va a pasar aquí, porque el compromiso que asumió el gobierno Nacional se va cumpliendo a rajatabla. Eso es fundamental para restablecer la confianza”.Perotti concluyó: “Concretar esto es lo que nos da la certeza de una obra que se inicia, el entusiasmo por lo que va a significar para la zona. Seguramente, cuando veamos los primeros kilómetros ya estaremos pensando en cuál es la otra obra que nos falta; esta es la dinámica de Santa Fe, lo que nos hace una provincia diferente, como corazón productivo de la Argentina. Y ese corazón tiene que tener el acompañamiento de decisiones nacionales invirtiendo aquí. Queremos rutas que nos ayuden a garantizar mayor seguridad vial y el movimiento logístico de nuestra producción, llevándolo a los centros de consumo y los puertos”.En tanto, el Senador Nacional, Roberto Mirabella, señaló: "Lo que estamos haciendo es abrir caminos al gran potencial que tiene la provincia de Santa Fe, que no es solamente seguridad vial o mejor conexión sino también cumplir con un anhelo de hace muchísimos años, esta obra fue anunciada hace mucho y nunca comenzó, hoy finalmente se firmó el acta y va a comenzar".Del encuentro participaron también la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el jefe del 7° Distrito de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez; el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre; los senadores nacionales María de los Ángeles Sacnun y Roberto Mirabella; el diputado nacional Esteban Bogdanich; la diputada provincial Paola Bravo; el gerente de Regiones de Vialidad Nacional, Patricio García; y el intendente de Rufino, Natalio Lattanzi, entre otros.OBRA “MERECIDA Y NECESARIA”“Todos nosotros, que participamos de este inicio de obra, tenemos una profunda emoción, porque esta región lo merece y lo necesitaba”, señaló la ministra Frana, quien valoró “la firme decisión política y mirada federal que propuso Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.Además, dijo que “nunca se debe perder de vista el objetivo de los que estamos en gestión, que es servir a la gente”. Y agregó: “Cuando se anunciaron $76.000 millones para la provincia, esta es una de las obras que está en ese listado. Pero esta es emblemática porque hace muchos años que la región la espera”.En tanto, Arrieta describió: “Para nosotros es un día muy especial, quizás esta fue la obra más compleja de reactivar y la más demandada. La primera vez que escuché hablar de esta obra fue en una comunicación telefónica con el gobernador Perotti, donde me habló de las rutas 33 y la 34”.El administrador de Vialidad Nacional recordó que desde el inicio de la gestión “desde Santa Fe sonaban los teléfonos todos los días”, porque es considerada una obra necesaria para “consolidar un proyecto de desarrollo; hay una concepción de la provincia de entender que solamente es posible crecer con un proyecto que integre a todas las zonas productivas”.Cabe recordar que, días atrás, se aprobó la modificación de obra que comenzó en los primeros días del corriente mes, con un plazo de ejecución de 12 meses. A la fecha se realizó la liberación de traza, el movimiento de maquinarias y montaje de obrador.