Perotti y Trotta dialogaron sobre la vuelta a la presencialidad en los niveles inicial y primario en escuelas de Rosario y San Lorenzo.





El gobernador mantuvo un encuentro virtual con el ministro de Educación de la Nación para analizar y coordinar acciones luego de las disposiciones del Consejo Federal de Educación.El gobernador de Santa Fe Omar Perotti, junto a los ministros de Educación, Adriana Cantero, y Trabajo, Juan Manuel Pusineri, compartieron este sábado a la mañana una conferencia virtual con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el coordinador del Programa Nacional de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Sostenible, Mario Oporto, para analizar y coordinar acciones en el marco de la vuelta a la presencialidad escolar en los departamentos Rosario y San Lorenzo.Al respecto, Perotti indicó la necesidad de “hacer los ajustes para un mejor funcionamiento en esta nueva etapa que nos permite tener a todos los departamentos en riesgo sanitario, y trabajar coordinadamente en salud y educación en los distintos niveles. Además, dada la reciente disposición del Consejo Federal, es adecuada una reflexión para poder transmitir a cada uno de los establecimientos educativos, el esquema de funcionamiento con el mejor conocimiento y aplicación de esa decisión en el territorio”.El gobernador de la provincia agregó que “estas medidas que se están analizando, permiten la vuelta de los niveles inicial y primario, pero se sostienen en estos dos departamentos las restricciones sobre el resto de las actividades”.Por su parte, el ministro de Educación de la Nación reconoció que “la provincia está dando una muestra de enorme responsabilidad sobre cómo hay que encarar el desafío de transitar la pandemia, priorizando la presencialidad. Que no es una cuestión de deseo, sino una cuestión de decisión. Y el gobierno de Santa Fe tomó la decisión de fortalecer el sistema sanitario y sostener las medidas restrictivas para poder priorizar la escuela. Este proceso va de la mano con la campaña de vacunación y la mirada puesta en el día a día. El desafío es conjugar el derecho a la educación con la presencialidad. Algo que es tan importante, porque se vincula al cuidado de la salud”.El ministro Trotta expresó que “este paso que está dando Santa Fe, es muy trascendente para el país, porque demuestra otro camino, que sale del más especulativo hacia el de la responsabilidad política”, agregó.El funcionario nacional añadió que “el hecho de que Rosario y San Lorenzo puedan estar retomando actividades, permite también marcar un horizonte para otras jurisdicciones que hoy no están en situación de alarma, pero que lo van a estar en algún momento”.Además, Trotta remarcó que “vemos que la escuela es un espacio de bajo riesgo cumpliendo los protocolos, y que hay que fortalecer las instancias de fiscalización sanitaria en la llegada y la partida de los chicos de la escuela”.En tanto, la ministra Cantero explicó que “tenemos un dispositivo con pautas de restricción para riesgo alto: estamos funcionando en el nivel superior con la presencialidad online. No estamos trabajando con actividades extra programáticas. No trabajamos a contra turno y de alguna manera, estamos generalizando la bimodalidad en todas las ciudades. La presencialidad plena sólo está en las escuelas rurales, donde es posible sostenerla”.También Cantero agregó que “dada esta variación en la categorización de los departamentos Rosario y San Lorenzo, retornamos a ese dispositivo enmarcado en la resolución 394: volvemos con los niveles inicial y primario; y estaremos una semana más con modalidad virtual en las escuelas secundarias y las de adultos”.A su turno, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, destacó que “esta decisión que tomamos, queda enmarcada dentro de lo que fue la resolución del Consejo Federal. Como suscribimos a esa resolución, estamos obrando en el contexto de ella”.