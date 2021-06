Se esperan para esta semana otras 2 millones de vacunas contra el coronavirus

Fuente: minutouno.com

Este miércoles partirá un nuevo vuelo a Moscú en busca de unas 900 mil dosis de Sputnik V, mientras que en los próximos días llegarán otras 900 mil de AstraZeneca, provenientes de Estados Unidos.Por Rosalía Costantino rcostantino@minutouno.com Mientras este lunes por la mañana aterrizó en Ezeiza el cargamento más importante de vacunas en un solo vuelo, 2,1 millón de dosis, para los próximos días se esperan otras tantas inoculaciones, y será así otra semana decisiva en materia de vacunación , con el nuevo desafío de acelerar la aplicación del suero en todo el país ante la llegada masiva de vacunas durante todo junio.La ministra de Salud, Carla Vizzotti, avisó este domingo que durante los próximos días partirá un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas, el 18, hacia Moscú. Será este miércoles que un nuevo nuevo, el 18, de Aerolíneas Argentinas partirá hacia Rusia. Fuentes oficiales confiaron a minutouno.com que el objetivo es traer alrededor de 900 mil dosis, de las cuales se espera que haya una cantidad del componente B para completar el esquema de los argentinos que se vacunaron con la primera dosis entre la tercera y cuarta semana de marzo.En tanto, esta semana también está previsto, con fecha a confirmar, el arribo de más de 900 mil dosis de AstraZeneca provenientes de los Estados Unidos, en el marco del acuerdo que firmó la Argentina con ese laboratorio y la Universidad de Oxford para la producción local del antígeno en la planta de Sinergium y completar el envasado en México.Con las 2.148.600 dosis AstraZeneca que llegaron esta mañana a Ezeiza, ya son casi 3 millones las inoculaciones recibidas (13,3%) de un total de 22,4 millones que contempla el acuerdo.Por su parte la asesora presidencial Cecilia Nicolini se mostró hoy optimista respecto a la producción de vacunas en Argentina, en asociación con laboratorios extranjeros, y mencionó los acuerdos para producir en el país parte de la Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China), y también las cubanas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala."En el caso de la Sputnik V estamos muy avanzados en las negociaciones para que se comience el proceso productivo de la parte final, lo que se llama filtrado y envasado", en Argentina, dijo la asesora presidencial en diálogo con El Destape Radio.Agregó que con el laboratorio chino que produce la vacuna Sinopharm, "hay conversaciones avanzadas en conjunto con la empresa argentina Sinergium para también hacer parte del proceso productivo final del principio activo" en el país."Y también estamos en conversaciones para apoyar o colaborar en el proceso productivo de las vacunas que está llevando adelante Cuba, en este caso de la Soberana 02, Soberana Plus y Abdala", agregó la asesora presidencial.Respecto al acuerdo por las vacunas cubanas, detalló que se está evaluando "adquirir las vacunas que ya están siendo producidas en Cuba" y además "apoyar esa producción para que no solamente puedan llegar a los ciudadanos de Cuba y Argentina, sino también para el resto de América Latina".Finalmente, Nicolini mencionó que están "en diálogo con la vacuna Janssen de Johnson & Johnson" y siguen "en conversaciones" con la china CanSino."Esperamos anunciar otras posibles vacunas en los próximos días y semanas", concluyó.En este contexto, recordó que "Argentina tiene firmados contratos para aproximadamente 65 millones de dosis", siendo "la mayoría de esquemas doble", y celebró el arribo de las más de dos millones de vacunas de AstraZeneca que llegaron hoy al país y que elevan a 17 millones la cantidad total de dosis recibidas.