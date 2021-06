Ale Bucci Racing estará nuevamente con sus cuatro autos de Clase 2 en pista, y con su director de equipo otra vez presente

TURISMO NACIONALEquipo completo para La PlataAle Bucci Racing estará nuevamente con sus cuatro autos de Clase 2 en pista, y con su director de equipo otra vez presenteAle Bucci Racing ya está preparado para disputar la quinta fecha del Turismo Nacional, que será excepcionalmente durante jueves y viernes, entre semana, respetando las restricciones sanitarias vigentes. Nuevamente se pondrán en pista cuatro autos de Clase 2, defendiendo la punta del certamen con Emanuel Abdala.El equipo estará reforzado con la reaparición de su director Alejandro Bucci, quien se ausentó por Covid-19, y por el retorno de Gabriel Scordia, quien por ser contacto estrecho de otro caso tampoco había competido en Buenos Aires. Si bien en términos de rendimiento la estructura fue protagonista como si nada hubiese pasado, el grupo humano no desea tener más ausencias.En números, el equipo tuvo un primer tercio de temporada muy bueno, con Abdala ganando una final y subido a la punta de la tabla, mientras que Maximiliano Bestani ya está tercero en las posiciones, a pesar de haber faltado a una fecha por Covid. Lucas Yerobi, si bien no ha podido sumar muchos puntos, estuvo muy cerca de ganar en Buenos Aires y en el caso de Gabriel Scordia, la motivación por volver se suma a la de querer destacarse con el Fiat Argo, el único de la estructura que no conduce un Ford Fiesta.La actividad se iniciará este jueves con los dos entrenamientos (10 a 11.10 y 12 a 13.05), para luego tener la clasificación (15 a 15.40). El viernes serán las series (10, 10.25 y 10.50 a 6 vueltas) y la final a las 15, con 16 vueltas o 35 minutos de duración máxima.