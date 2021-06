Ale Bucci Racing ganó en La Plata con el piloto fueguino haciendo una tarea excelente por la quinta fecha de la Clase 2

TURISMO NACIONALRevancha perfecta junto a Lucas YerobiAle Bucci Racing ganó en La Plata con el piloto fueguino haciendo una tarea excelente por la quinta fecha de la Clase 2Lucas Yerobi se consagró como ganador en Turismo Nacional Clase 2, tras una actuación formidable en la quinta fecha de la temporada. El autódromo ‘Roberto Mouras’ de La Plata vio vencedor por primera vez en el TN al fueguino, quien lo hizo con un Ford Fiesta del Ale Bucci Racing, el equipo tricampeón de la categoría.Siendo una fecha atípica por correr durante jueves y viernes y con actividad previa acotada, en clasificación el potencial de los Fiesta del equipo fueron notables, con Yerobi haciendo su primera pole, con Emanuel Abdala tercero y Maximiliano Bestani sexto. Gabriel Scordia tuvo un fin de semana difícil, cambiando de motor para clasificar y no hubo fortuna para revertir el panorama al día siguiente.El viernes a la mañana fueron las series, donde Lucas prevaleció de punta a punta en la primera competencia preliminar, y ‘Manu’ Abdala fue décimo tras un recargo. Scordia fue 14º. En la segunda, Maxi Bestani arribó 8º tras haber sufrido un toque múltiple en el inicio.La final fue un monólogo en la punta donde Lucas Yerobi se tomó la revancha perfecta de haberse quedado a pie en Buenos Aires, a falta de una vuelta cuando peleaba por la victoria. Esta vez no hubo inconvenientes, tampoco sufrió presiones de sus rivales y aplastó en los relojes a todos para alzarse con su primera victoria en el TN.Adversa suerte corrieron los demás pilotos del equipo, con Scordia abandonando en un choque donde fue imposible evitar un impacto, con Abdala teniendo un despiste que lo dejó último y con Bestani finalizando 12º. De todas formas, más allá de que Abdala no sumó en la final, pudo mantener la punta del campeonato y Bestani está quinto. El que subió y mucho fue Yerobi, del escalón 26 al número 11.“Fue una victoria soñada porque no me costó ni la tuve que pelear con nadie de mis rivales. Del equipo me decían que baje el ritmo pero se me hacía muy difícil porque no me quería desconcentrar. Hicimos un carrerón, Ale Bucci me entregó un autazo y no lo puedo creer, no me salen las palabras. Me cuesta mucho estar acá, mi familia y mis amigos hacen un esfuerzo muy grande. Agradezco a todos los chicos del Ale Bucci Racing, a mis sponsors, a Tierra del Fuego y todos los que me apoyan”, manifestó Yerobi, muy emocionado tras bajarse de su auto.El calendario está pautado que siga el fin de semana del 4 de julio, con escenario a designar, y por supuesto, atendiendo a los posibles cambios que puedan devenir de la pandemia y las restricciones sanitarias.