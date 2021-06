Buenos Aires, Provincia: ya vacunaron a más de 6 millones

Fuente: minutouno.com

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, destacó la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. "Están abiertas las inscripciones de todos los grupos", apuntó el gobernador Axel Kicillof.La provincia de Buenos Aires pasó los 6 millones de bonaerenses con la vacuna contra el coronavirus , según el ministro de Salud local, Daniel Gollan. Desde Twitter, expresó que se llegó "en un esfuerzo extraordinario de un Estado presente que inmunizó a su pueblo en niveles muy superiores a la media mundial y regional. Cada día falta menos".A su vez, el gobernador Axel Kicillof expresó este domingo en Radio 10 que queda por recibir la vacuna contra el coronavirus "gente sana y no de edad de riesgo ni grupos prioritarios". También indicó que el total de inscriptos para ser inoculados es de "9 millones y medio" de bonaerenses."La gran novedad de programa de vacunación es vacuna libre para todos los mayores de 50 años" en todo el distrito, expresó el gobernador de la Provincia. Luego marcó que mientras tanto "permite avanzar sobre grupos etarios que no son los de mayor riesgo" en la asignación de turnos.En ese sentido, Axel Kicillof subrayó que se trata de "la única jurisdicción con vacuna libre" contra el coronavirus y eso los obliga a un trabajo logístico que asegure "tener stock" para los anotados y para los no anotados.Recordó que "en la Provincia están abiertas las inscripciones de todos los grupos" desde hace varios meses, y remarcó que "en muchos lugares" del distrito "se están acabando los inscriptos en grupos de riesgo".Mientras tanto, los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 1.818.072 tras confirmarse 6.048 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó este domingo el Ministerio de Salud bonaerense.Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, en el territorio provincial fallecieron 46.707 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.Asimismo, se informó que 9.492.507 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el coronavirus.La cartera sanitaria detalló que el sábado fueron inmunizadas 96.638 personas, y que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 7.307.064.Del total, 5.971.135 correspondientes a la primera dosis y 1.335.929 a la segunda.