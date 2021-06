Cómo hacer para vacunarse en la provincia de Buenos Aires

Fuente: minutouno.com

La inscripción para vacunarse en territorio bonaerense está abierta para todos los mayores de 18 años.La provincia de Buenos Aires acelerará en estos días el plan de vacunación en todo su territorio, teniendo en cuenta la cantidad de dosis que llegaron en los últimos días y las que se esperan esta semana y a lo largo de todo junio."Necesitamos llegar a los 12 millones de vacunados para la inmunidad de rebaño. El problema que vemos es que están llegando muchas vacunas pero vamos a tener más dosis que inscriptos", explicaron fuentes provinciales a minutouno.com.En los próximos 10 días se vacunará a más de un millón de personas, calculándose alrededor de 100 mil inoculaciones diarias, contando sábados y domingos.Por eso, desde la Provincia se está haciendo hincapié que a diferencia de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, la inscripción está abierta para todos, desde los 18 años cualquiera se puede anotar.CÓMO ANOTARSE PARA VACUNARSE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES¿Cómo realizamos la inscripción a través de la página web?1. Ingresamos a la página web https://vacunatepba.gba.gob.ar/ A partir del paso siguiente, el procedimiento para la inscripción es igual al de la app VacunatePBA.2. Hacemos clic en “ME QUIERO REGISTRAR”.Debajo del botón “Me quiero registrar”, hay dos opciones más.3. Se abrirá una nueva ventana. Recomendamos leer con atención para tener un panorama más claro de lo que implica la inscripción. Luego, elegimos la opción “SILos datos que requiere el formulario son personales. Es importante que al momento de definir el medio de contacto de preferencia elijamos el que más cómodo y accesible nos resulte. Esa será la vía por la que recibiremos la información sobre el turno para vacunarnos (WhatsApp, teléfono fijo o email). Si no usamos ninguno de estos medios, podemos poner el contacto de una persona de nuestra confianza.Si elegimos email, el turno llegará a la bandeja de entrada, en la sección “recibidos”. De todos modos, se recomienda verificar en las bandejas de spam o correo no deseado, dado que en algunas ocasiones puede alojarse allí.5. Una vez que completamos el formulario debemos hacer clic en el recuadro que dice “no soy un robot”. Luego, cliqueamos en “enviar”.IMPORTANTE: Si al cliquear en “enviar” no se abre una nueva pantalla, debemos chequear si nos faltó completar algún dato en el cuestionario o si el sistema encontró errores. En ese caso, aparecerá indicado en letras rojas lo que tenemos que modificar. Luego de completar y/o corregir, repetimos las indicaciones del paso 5.6. En la pantalla aparecerán todos los datos que ingresamos. Es necesario chequear que estén bien y luego hacer clic en “confirmar y enviar’’.Luego de completar el paso 6 se abrirá una ventana en la que se nos informará que nuestra inscripción ha sido registrada. Es importante saber que si excedemos el tiempo predeterminado por el sistema para la carga de nuestros datos, debemos marcar nuevamente la casilla “no soy un robot” para poder continuar.7. Este cartel nos indicará que hemos realizado todos los pasos de manera correcta y somos parte del plan de vacunación más grande de la historia de la Provincia. ¡Felicitaciones!¿Cómo realizamos la inscripción a través de la app VacunatePBA?1. Recomendamos tener a mano nuestro DNI o el de la persona a la que vayamos a inscribir.2. Cliqueamos en la opción “abrir”.3. Completamos los datos que nos solicitan. Tengamos en cuenta que el “número de trámite” tiene 11 dígitos y se encuentra en el margen izquierdo o en el reverso del DNI. Luego, presionamos en “iniciar sesión”.4. Si iniciamos sesión y aún no tenemos turno asignado, lo vamos a ver expresado en la primera ventana que nos aparece. El número de ciudadanía se asigna cuando recibimos la primera dosis de la vacuna y nos servirá en el caso de que necesitemos reportar algún efecto adverso.5. Cuando recibimos el turno, al iniciar sesión vamos a ver todos los datos necesarios para acceder a la dosis que corresponda.