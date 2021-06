Coronavirus: los recuperados y luego vacunados tienen "inmunidad permanente"

Fuente: minutouno.com

"Una serie de anticuerpos que quedan en la médula, en distintos linfocitos y demás, esto es denominador", explicó el infectólogo Hugo Pizzi.El médico infectólogo Hugo Pizzi evaluó durante las últimas horas que quienes se infectaron de coronavirus Covid-19 , se recuperan y recibieron algunas de las vacunas cuentan con “inmunidad permanente”, de acuerdo con lo que arrojaron los resultados de “muchos estudios”.“Cuando una persona se enferma, lo que ingresa al organismo son millones y millones de partículas del virus entero, que el paciente puede ser que se muera o se recupere”, expresó quien también es epidemiólogo.Luego explicó que el paciente que recibió el alta post Covid-19 “produce una serie de anticuerpos que quedan en la médula, en distintos linfocitos y demás, esto es denominador”.“Cuando a esa persona se la vacuna , se le aplica un fragmento, un trocito del virus, la ‘coronita’ o proteína S, y ahí el organismo pega un salto, reafirma el recuerdo inmunológico y los famosos linfocitos quedan siempre presos para identificar a ese mismo virus en el momento que sea, por siempre”, agregó a Radio con Vos y apuntó que “no es lo mismo si se tuvo o no la enfermedad” y que “lo que queda en el cuerpo es un recuerdo inmunológico y eso se reafirma cuando se vacuna”.Respecto a si hay efectos adversos de la vacuna contra el coronavirus en personas que se vacunaron, el especialista detalló que en los estudios no se ven “detalles de efectos indeseables”.Acto seguido, comentó que, de acuerdo con su experiencia, que dos personas murieron. “Eran casos que no habían llegado a tener la inmunidad y además tenían problemas previos de salud, como diabetes y cardiopatías”, aseveró.Así, despejó todas las dudas sobre las vacunas y habló sobre que “estar vacunados es una tranquilidad importante”.