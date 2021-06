El 85% de los que ingresan a terapia intensiva no recibieron ninguna vacuna contra el coronavirus

















El 60% de las personas que entrar a una cama UTI tienen chances de morir pero casi ninguno de los vacunados.La segunda ola del coronavirus pegó fuerte en todo el país y con consecuencias más graves, algo que se ve diariamente reflejado en el número de fallecimientos, que sigue siendo muy alto en Argentina.Tanto es así, que el promedio de muerte de las personas que ingresan a camas de terapia intensiva alcanza al 60 por ciento, un número mucho mayor del que se deba el año pasado.En ese sentido, el titular de la región Sanitaria VIII de la provincia de Buenos Aires, el doctor Gastón Vargas, señaló que que el 85% de las personas infectadas con coronavirus que ingresan a una unidad de terapia intensiva (UTI) en Mar del Plata no fue vacunada."Esto habla de la efectividad de las vacunas", destacó el responsable del organismo que depende del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien enfatizó en que "el 60% de las personas que llegan a terapia tienen chances de fallecer", en declaraciones realizadas 0223 Radio, que reproduce el sitio 0223.com.ar.La letalidad en Mar del Plata, como en todo el país, además de aumentar tuvo una modificación, la del promedio de edad: "en el transcurso de la segunda ola de Covid-19 se informaron fallecimientos de personas muy jóvenes".El promedio de los fallecimientos durante la primera ola de la pandemia era superior a los 75 años.Mar del Plata es una de las ciudades más complicadas, al punto que seguirá en fase 2 y no podrán volver las clases presenciales. "Tenemos días de ocupación plena y otros días en los que se acomoda por algunas altas o porque lamentablemente el paciente fallece. Hay jornadas en las que se reportan hasta 12 óbitos y eso va de la mano con las camas que se desocupan", contó Vargas.Y agregó: "el año pasado, con 3.300 casos activos el sistema no tenía chance de dar respuesta y hoy con 4.500 casos el sistema estuvo muy tenso pero siguió dando respuesta", situación que se la atribuyó a la inoculación del personal sanitario y de los adultos mayores.