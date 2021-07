El rafaelino quiere cerrar la primera mitad del campeonato con gran rendimiento y a su vez no perder continuidad

TURISMO NACIONALEn su mejor momento, podría ser la últimaEl rafaelino quiere cerrar la primera mitad del campeonato con gran rendimiento y a su vez no perder continuidadEl Turismo Nacional vuelve a Concordia y Juan Ignacio Canela pretende ser protagonista, como lo ha sido desde que retornó en la segunda fecha de este 2021. Con un Volkswagen Gol Trend del Giacone Competición, este fin de semana disputará la sexta fecha, cerrando la primera mitad del campeonato. Desde lo económico, la situación apremia y de no engrosar el presupuesto, corre serio riesgo de no seguir en competencia.El 2021 está siendo un año donde Juani Canela ha tenido en casi todas las fechas un auto como para pelear la punta, y eso lo hizo candidato al podio en prácticamente todos los circuitos. Si bien ese trofeo está siendo esquivo por lo cambiante e imprevisible que es el TN, la fe en poder darle a Rafaela un gran resultado es algo cercano y más que posible.“Estamos muy entusiasmados desde el punto de vista deportivo, porque este año volvimos a la categoría y estamos teniendo un nivel excelente. Nos falta redondear el posicionamiento ideal, y creo que si todo sale bien podemos pelear adelante. Ojalá así sea y es lo que más nos moviliza, ya que estamos en el lote de adelante en el campeonato”, comentó Canela.Pero el gran problema que acarrea esta temporada es el tener presupuesto para seguir durante lo que resta del año. Juani sabe que en ese punto la situación no es la ideal, y por eso agregó: “Lo que nos tiene complicados y mucho es el presupuesto. Lamentablemente necesitamos sí o sí revertir el panorama, y así tener un apoyo que nos permita seguir. Es una pena que estando en este gran nivel, y disponiendo de autos competitivos, tengamos que estar sufriendo tanto debajo del auto. Hoy más que nunca necesitamos continuidad, y en el automovilismo, un buen equipo se conforma de un piloto, de un buen auto, buenos mecánicos y un buen presupuesto”.