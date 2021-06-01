GERMÁN GIACOMINO SENADOR PROVINCIAL DEPARTAMENTO CONSTITUCIÓN: 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗗𝗢𝗠𝗘𝗧𝗥𝗜𝗢𝗦𝗜𝗦 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗙𝗘

𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗟𝗘𝗬 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗗𝗢𝗠𝗘𝗧𝗥𝗜𝗢𝗦𝗜𝗦 𝗘𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗙𝗘
𝐋𝐚 𝐂𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐞, 𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐛𝐨́ 𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐮𝐧𝐚́𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐋𝐀 𝐋𝐄𝐘 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐎𝐌𝐄𝐓𝐑𝐈𝐎𝐒𝐈𝐒, 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐚𝐥 𝐬𝐞 𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐫𝐚́ 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐞𝐝 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐫𝐚𝐧𝐨, 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝, 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐢𝐠𝐧𝐚, 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥, 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐚 𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐡𝐨𝐫𝐦𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐥 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐢𝐧𝐦𝐮𝐧𝐨𝐥𝐨́𝐠𝐢𝐜𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝.
Con ella se establece prioritariamente la contención a millones de santafesinas, para asegurar el libre acceso a tratamientos y diagnósticos, sabiendo que prevenir es evitar una futura afección de este tipo.
¡𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 “𝐸𝑁𝐷𝑂𝐺𝑈𝐸𝑅𝑅𝐸𝑅𝐴𝑆 𝑉𝑇”, 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎, 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒!#endoguerrerasvt
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