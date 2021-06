Ignacio Procacitto tuvo un auto veloz pero se complicó el panorama y no pudo sumar en La Plata, por la quinta fecha

TURISMO NACIONALEmpezó bien, no pudo terminarIgnacio Procacitto tuvo un auto veloz pero se complicó el panorama y no pudo sumar en La Plata, por la quinta fechaEl Procacitto Racing tuvo un paso amargo por La Plata, ya que los resultados no acompañaron en absoluto al buen andar que Ignacio Procacitto ha impuesto a lo largo de las últimas carreras en el Turismo Nacional Clase 2. En la final terminó siendo abandono por problemas de embrague.En los entrenamientos llegó a estar cuarto, y las chances de pelear por un muy buen puesto de partida en las series era más que posible. Pero a la hora de clasificar no se pudo tener una vuelta ideal, quedó 15º y a partir de ahí no se tuvo ni una pizca de suerte.Tras largar la serie, una serie de toques complicó al representante de Las Rosas y quedó muy relegado en el clasificador, llegando undécimo. Largando en la segunda parte del pelotón, ‘Nachi’ Procacitto quiso remontar en la final pero el embrague tuvo inconvenientes que no permitían funcionar de forma óptima al Volkswagen Gol Trend número 14, y promediando la competencia, debió ingresar a boxes y abandonar.“En la final lamentablemente se rompió el embrague y tuvimos que parar en boxes. El auto estuvo competitivo y se demostró en los entrenamientos pero no pudimos hacer una buena clasificación y nos condicionó. En la serie después tuvimos un toque y en la final tuvimos problemas desde la largada con el embrague. Lamentablemente se complicó a la hora de poner las cartas sobre la mesa, y debemos seguir trabajando”, aseguró Procacitto.El calendario está pautado que siga el fin de semana del 4 de julio, con escenario a confirmar.