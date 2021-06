LA PROVINCIA ACREDITARÁ EL 24 DE JUNIO LOS FONDOS DE LA TARJETA ÚNICA DE CIUDADANÍA

Correspondientes al mes de junio.El Ministerio de Desarrollo Social informa que, a partir del jueves 24, estarán acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de junio, en todas las localidades de la provincia de Santa Fe.Además, se acreditará un refuerzo de $700 para los beneficiarios que convivan en su grupo familiar con niños/as de hasta 12 años de edad, y/o personas mayores de 65 años de edad; llegando a $1.000.COMPONENTE CELÍACOSEl jueves también estarán acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía, Componente Celíacos, correspondientes al mes de junio, en todas las localidades de la provincia de Santa Fe.Todos los beneficiarios con celiaquía, que no cuentan con cobertura de obra social, percibirán una acreditación de $3.000.ACREDITACIÓN VIRTUALDesde el jueves 24, los beneficiarios que cuenten con la aplicación Plus Pagos, percibirán la acreditación del beneficio por éste medio. Es muy importante destacar, que contarán con un 30% de reintegro en la compra de los alimentos.IMPORTANTELos saldos acreditados en las tarjetas podrán ser utilizados hasta el 30 de junio. Luego de esa fecha, se realizará un cereo y las mismas quedarán inhabilitadas.A partir del mes de julio, el único medio de acreditación será el de Plus Pagos.