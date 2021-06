LA PROVINCIA COMENZÓ A VACUNAR CONTRA EL COVID EN LOS CENTROS DE SALUD DE ROSARIO

Los equipos territoriales realizaron un rastrillaje con el objetivo de encontrar a aquellas personas que no estaban anotadas en el registro de vacunación provincial.





Los equipos territoriales realizaron un rastrillaje con el objetivo de encontrar a aquellas personas que no estaban anotadas en el registro de vacunación provincial.El Ministerio de Salud provincial informó que este martes comenzó la vacunación contra el Covid-19 en los centros de salud provinciales de la ciudad de Rosario. Esta estrategia se extenderá y se ampliará a los 34 centros de atención primaria de todo el territorio santafesino en el transcurso de la semana.Al respecto, la Ministra de salud provincial, Sonia Martorano, indicó que “hoy empieza la vacunación en los centros de salud de Rosario después de un intenso trabajo territorial”.“Nuestros equipos territoriales estuvieron trabajando en un rastrillaje, a partir de los centros de salud, de manera tal de poder encontrar a aquellas personas que quizás no tenían la información suficiente o no sabían cómo anotarse, entonces todos aquellos que de más de 60 o que tenemos adscriptos con comorbilidades los hemos registrados y a partir de mañana estaremos yendo al barrio, in situ, a colocar la vacuna y a hacer el registro pertinente”, continuó.Al ser consultada por la población objetivo vacunada, la ministra destacó que “tenemos un registro de un millón doscientas mil personas, de la cuales vacunamos el 85%. Entonces, el trabajo que se está realizando es en ese 15% restante que no se anotó por una decisión propia, por falta de accesibilidad o de información”.“Esto es muy importante porque si bien el sitio web permite la transparencia de que todos se anoten, tenemos que tener en cuenta que quizás algunos no tengan esa accesibilidad o información. Por ello, este trabajo territorial fue maravilloso. Agradecemos a los equipos que pudieron detectar a todas estas personas, inscribirlas y a partir de hoy estamos vacunándolas en territorio”, agregó.Por su parte, la directora de primer y segundo nivel de atención en salud, Laura Ortube, explicó que “la vacunación comenzó hoy en 5 centros de atención primaria, mañana se suman 6 más, ya para el jueves se amplía a 20 centros de salud y el viernes finalizamos la semana con vacunación en todos los centros de salud provinciales.”“La idea es que se puedan vacunar a aquellas personas de 18 a 59 años con comorbilidades y mayores de 60 localizadas y registradas gracias a los equipos territoriales para luego continuar con población en general”, concluyó.BALANCE DEL MEGA OPERATIVO DE VACUNACIÓNAsimismo, la ministra de Salud realizó un balance del mega operativo de vacunación contra el Covid-19 que se viene realizando en la provincia de Santa Fe. “Cuando se inició el operativo de vacunación se estimaba en 100 mil vacunas por semana según la aplicación, y hoy es más del doble”, informó.Además agregó que “habíamos preparado un operativo exigente y era de 100 mil vacunas por semana, hoy se están colocando 210 mil en esa cantidad de días y estamos preparados para más. Actualmente estamos en 35 mil por día y vemos que hasta 50 mil podemos llegar a medida que arriben las vacunas”.Finalmente, Martorano explicó que “en estos momentos, con 35 o 40 mil por día estaríamos cubriendo un buen número semanal en base a la llegada, pero de requerirse podemos generar aumento de actividad dado que hay más puestos, más capacitación, y el personal de enfermería, de voluntariado, mostró una gran adhesión, gran compromiso, pasión y vocación que debemos agradecer porque sin los vacunadores esto sería absolutamente imposible".