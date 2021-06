LA PROVINCIA CONMEMORÓ EL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE JUNTO A JÓVENES DE TODO EL TERRITORIO

Se presentó el trabajo realizado en materia ambiental y climática a través de los jóvenes funcionarios de la cartera.





El encuentro virtual que estuvo presidido por la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, fue acompañado por el gobernador, Omar Perotti.En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Gobernador de Santa Fe Omar Perotti y la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, participaron de un encuentro virtual en donde se presentó el trabajo realizado en materia ambiental y climática a través de los jóvenes funcionarios de la cartera.En la reunión estuvieron presentes integrantes de la Mesa de Juventudes por la Acción Climática, representantes de diferentes municipios y comunas, clubes, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y asociaciones civiles de Santa Fe.Durante su intervención, Perotti puso énfasis en que “quizás esta sea la primera generación que puede tomar cabal conocimiento de los daños y de los riesgos ambientales, con la información producida, con los niveles de comunicación alcanzados, para poner sobre la mesa cuáles son los riesgos a los que la comunidad se enfrenta”. Y agregó que “somos quizás la primera generación, pero podemos ser la última si no actuamos.” En ese sentido resaltó el rol activo que tiene y que debe tener Santa Fe para corregir esos riesgos, minimizarlos y generar procesos de producción sustentables.El gobernador decidió hablarle directamente a los jóvenes: “Creemos profundamente en ustedes, involucrense plenamente en cada uno de los programas, en cada una de las actividades de sus comunidades, tengan un rol activo y anímense también a la política. La agenda de campaña en cada pueblo, en cada ciudad, tiene que tener el tema ambiente muy alto”.Por su parte, Gonnet resaltó que esta gestión tiene el objetivo de que Santa Fe sea pionera en materia ambiental. La Ministra comentó que “hoy no sólo somos la primera provincia del país con una Ley de Acción Climática sino que también estamos llevando adelante el primer Inventario de Humedales”. Gonnet agradeció a los más de 130 jóvenes presentes por el interés y el compromiso diario y los invitó a ser parte de los procesos de gobernanza ambiental provincial.ABORDAJES DEL ENCUENTRODurante más de una hora y media, este sábado diferentes jóvenes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y de distintas organizaciones comentaron las acciones centrales que se vienen desarrollando en la Provincia de Santa Fe en política ambiental.En ese sentido, uno de los puntos más relevantes tuvo que ver con la Ley de Acción Climática provincial, sancionada en 2020. Se resaltó la importancia de esta Ley como una herramienta fundamental para hacerle frente a la problemática del cambio climático de manera local, logrando una amplia articulación entre municipios y comunas. La Ministra de Ambiente y Cambio Climático mencionó que “en Santa Fe el cambio climático es un eje central, de hecho nuestro ministerio no solo lleva el nombre de ambiente sino de ambiente y cambio climático, una decisión del gobernador Omar Perotti que también nos llevó a ser la primera provincia del país en esta iniciativa”.Otro de los puntos importantes que se trató tuvo que ver con la Ley Nacional de Educación Ambiental, un instrumento central para comprender la complejidad de los conflictos ambientales tanto en los ámbitos de educación formal como informal. Sobre este eje, el gobierno desarrolló un proyecto para su tratamiento en la Legislatura, situación que permitirá desplegar la estrategia provincial al respecto.Desde el plano de la energía, aseguraron que la transición energética es uno de los desafíos globales de esta década, ya que el sistema energético a nivel mundial es uno de los grandes motores que condicionan el calentamiento global. Se expusieron algunos puntos centrales de los programas que se vienen llevando adelante como el Programa Energía Renovable para el Ambiente (ERA) y el Club Ambiental, Solar y Educativo.Otros puntos abordados fueron Movilidad Sustentable, Economía circular y el Programa Plantar para el Futuro. Además, se presentaron modificaciones y actualizaciones de los procesos de estudios de impacto ambiental que se vienen desarrollando.Durante el cierre se explicaron los 3 ejes centrales del programa Regenera Santa Fe: la ampliación prevista del parque nacional Islas de Santa Fe, la creación de nuevas áreas protegidas como estrategia para la conservación de biodiversidad a largo plazo y el inventario de humedales.“Las y los jóvenes son un pilar fundamental en nuestro Ministerio y tienen las puertas abiertas para sumarse y seguir formando parte de la acción climática de la provincia”, concluyó Gonnet.