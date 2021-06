LA PROVINCIA SUMÓ 107 LOCALIDADES Y PARAJES A LA PRESENCIALIDAD

En la provincia son en 253 localidades y parajes con sistema bimodal.





De esta manera el sistema bimodal se implementa en 253 localidades, las cuales tienen baja densidad demográfica y que no han superado los diez contagios en los últimos 14 días. La medida tendrá vigencia a partir de este miércoles.El Ministerio de Educación dio a conocer un nuevo listado de los lugares en los cuales las escuelas están habilitadas para regresar al sistema de presencialidad con alternancia educativa. La medida se dispuso para los niveles inicial y primario y comenzará a regir desde este miércoles 16, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas no se modifiquen. Además, continúan las consultas o tutorías, ya sean individuales o de grupos reducidos, para estudiantes de educación secundaria.Al respecto, la ministra de Educación, Adriana Cantero, explicó: “Estamos prestando mucha atención al minuto a minuto en lo que refiere a la curva de contagio, porque estas son decisiones estrictamente sanitarias. La meta pedagógica que tenemos es no perder objetivos educativos, como así también volver a la presencialidad en la mayor cantidad de establecimientos educativos mientras la realidad sanitaria lo permita.”En referencia al trabajo escolar del nivel secundario, la ministra indicó que “ponemos además como grupo prioritario a las y los estudiantes de la secundaria, convocándolos a consultas y a tutorías en pequeños grupos”.Cabe aclarar que el monitoreo de la situación sanitaria de cada localidad y paraje se actualiza día a día y semana a semana para determinar cuales son los lugares que pueden comenzar con el sistema de presencialidad alternada.