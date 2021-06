La próxima semana comenzará a llegar la segunda dosis de la vacuna Sputnik V

Fuente: minutouno.com

El laboratorio Richmond comenzará además a producir el segundo componente de la vacuna en la Argentina desde la próxima semana.En medio de la controversia que intentó instalar la oposición por la falta del componente 2 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus Covid-19, desde Rusia confirmaron este jueves que la próxima semana comenzarán a llegar las dosis para que quienes ya se aplicaron la primera vacuna puedan completar el esquema de vacunación.Asimismo adelantaron que el laboratorio Richmond, que la semana pasada produjo las primeras 500 mil dosis del primer componente de la vacuna en la Argentina, comenzará también, a partir de la próxima semana, a producir dosis del segundo componente.ULTIMO MOMENTO: El equipo de #SputnikV confirma que el 2do componente de la vacuna va a llegar a Argentina a principios de la semana próxima. Además, la semana que viene el laboratorio argentino @richmond_lab empezará a producir el 2do componente de la Sputnik V en su planta. pic.twitter.com/T2ro2SJkrT — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 24, 2021 De esta manera el gobierno de Alberto Fernández busca acelerar la vacunación masiva de la población que comenzó en diciembre del año pasado de modo de ir dejando de manera progresiva las restricciones a la movilidad que impone la pandemia y encarar la demorada reactivación económica.De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación del ministerio de Salud de la Nación, al día de hoy ya llegaron al país más de 23,8 millones de dosis de las distintas vacunas que componen el plan de vacunación de la cuales ya se distribuyeron más de 21 millones de dosis.En ese sentido el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, se mostró este jueves "esperanzado" respecto al avance de la campaña de vacunación y adelantó que "entre el lunes y el viernes van a llegar 5 millones de dosis, con lo que vamos a alcanzar las 25 millones de vacunas".En torno a la polémica que intentó instalar la oposición ya lanzada de lleno en la campaña electoral de cara a las elecciones Legislativas de noviembre próximo, aseguró que las vacunas "no tienen un vencimiento si están en los brazos de los argentinos", y que sí la tienen "si están en un galpón de la ex secretaría de Salud que fue lo que sucedió antes", durante el Gobierno de Cambiemos.Cafiero quiso llevar así tranquilidad a los argentinos que tienen aplicadas las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V y ya están en plazo para recibir la segunda dosis, que son unas 330.000 personas y "no 6 millones" como dicen desde algunos sectores de la oposición, que son "la totalidad de la población que recibió la vacuna rusa", pero aún no alcanzaron el plazo para que se les aplique la segunda."El Gobierno en ningún momento discontinuó la vacuna Sputnik, venimos llevando adelante una estrategia masiva, federal y equitativa. Llevamos más de 33% de la población vacunada con al menos una dosis, por encima del promedio mundial y de Sudamérica", destacó Cafiero.Agregó que "primero se avanza con la primera dosis y luego completando los esquemas de vacunación" y reiteró que las dosis "están siendo aplicadas en tiempo y forma".El jefe de Gabinete de Ministros pidió "no hacer política con la vacuna", "llevar tranquilidad a la gente" y "no generar temor" porque "las segundas dosis de las vacunas van a llegar".