Más vacunas para el país: CanSino confirma que en "cuestión de días" llegarán las dosis a la Argentina

Fuente: minutouno.com

El vocero de la empresa chino-canadiense adelantó que avanzan los acuerdos con el Gobierno nacional y también con las provincias.El vocero del laboratorio chino-canadiense CanSino Biologics, Adolfo Hernández Garduño, manifestó este miércoles que “se están cerrando los acuerdos" con el Gobierno nacional y provincias como Córdoba para que la vacuna Convidecia "llegue a la Argentina en cuestión de días”.En declaraciones formuladas esta mañana a canal 12 de Córdoba, Hernández Garduño, sostuvo que en el país “hay varios procesos de negociaciones con las provincias que aún no están cerradas", aunque -indicó- se está "avanzando”.En ese sentido, detalló que ese proceso se aceleró luego del 12 de junio, cuando el Gobierno nacional, por intermedio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), oficializó la autorización, con carácter de emergencia, de la vacuna Convidecia contra el coronavirus.Al ser consultado si los acuerdos conllevan alguna cláusula legal extraordinaria por parte de la empresa china, el vocero dijo que, “al tratarse de una aprobación para el uso de emergencia, todo lo relacionado con el manejo de la vacuna corre por cuenta el territorio argentino”, como “el Ministerio de Salud, las autoridades y el Gobierno”.Asimismo destacó que la vacuna es monodosis, es decir que se logra la inmunización con una sola aplicación, y que “tiene una eficacia del 65%"."Esto quiere decir que 65 de cada 100 personas que tomen contacto con el virus no van a desarrollar la enfermedad”, aseveró Hernández Garduño en la entrevista que concedió esta mañana.En tanto, sobre el 35 por ciento restante, indicó que el "el 90% de esas personas, es decir 9 de cada 10, no van a desarrollar una forma grave (de la enfermedad), sino de forma leve y moderada”.Foto: Tierradelfuego.gob.arTambién, remarcó que es de fácil y seguro manejo porque la vacuna necesita de una temperatura de 2 a 8 grados centígrados para su conservación.Recientemente el Gobierno de Córdoba había anunciado la compra de un millón de dosis de la vacuna Convidecia, del laboratorio chino CanSino, que podrían arribar a fines de julio próximo o principios de agosto.