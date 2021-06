Orgullo de Carreras: un laboratorio ambiental y ocupacional, entre los mejores del país

En otro nivelManejar semejante caudal de trabajo es posible porque el equipamiento que se encuentra enel sur-sur santafesino, es casi exclusivo y pueden alcanzar hasta tres mil determinaciones. Perolo más valioso que tienen, es el recurso humano: “Es lo que destacaron muchas veces lasauditorías que tenemos antes de encarar un trabajo. Y a nosotros eso nos llena de orgullo”,contó quien coordina las tareas dentro del laboratorio en Carreras, la técnica Carina Marni.La profesional, dijo a Sur 24 que lo de LABAC “es un mundo (laboral) que en la zona no seconoce” aunque su intervención se ve fuerte en rubros puntuales como las cooperativas deaguas con los afluentes cloacales o en las cooperativas agropecuarias, midiendo (entre otrascosas) el impacto que los empleados pueden soportar de polvo y ruidos, luego derequerimientos de las ART. De todos modos, la agenda hoy va al ritmo de Pan American Energy(PAE), con quienes coordinan iniciativas en Vaca Muerta.Ahí, en la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina en elsuroeste del país, ellos toman muestras. Vía aérea reciben ese material en Carreras, de la quees considerada la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta depetróleo de este tipo.“Por ejemplo en la Patagonia, hacemos estudios, monitoreos ambientales y ocupacionales deagua subterránea y superficial; de efluentes líquidos y barro; la calidad de aire exterior; laemisión gaseosa; entre otras cosas. En definitiva, nos enfocamos en la fertilidad y loscontaminantes de ese suelo, buscamos hidrocarburos y finalmente, se hace la remediación deesos pozos. Ambientalmente, devolvemos el suelo limpio para que luego opere la empresa quenos contrata”, describió Marni.LABAC tiene 3 técnicas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y poseenun sistema de gestión que los avala fuertemente en todo el territorio. De hecho, están dentrode la categoría B de su rubro y suman una gestión de calidad desarrollada en interlaboratorios(INTERLAB), lugar donde laboratorios u organismos acreditados (o en vías de estarlo) puedandemostrar su competencia técnica y asegurar la calidad y trazabilidad de sus mediciones.“Hay una logística y una dedicación muy grande en lo que hacemos. Y todo lo que se muestreapasa por Carreras. Podemos hacerlo porque tenemos un gran equipo que abraza lo que hace”,cerró Marni.