SE ABRIERON LOS SOBRES PARA REHABILITAR LA ESCUELA PRIMARIA N° 782 DE VILLA CONSTITUCIÓN

Frana encabezó la apertura de ofertas





Con un presupuesto oficial superior a los 28 millones de pesos, se presentaron dos oferentes. En el edificio funcionaban tres instituciones educativas, clausuradas en 2019 por su deterioro estructural.La Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, realizó la apertura de sobres para refaccionar y rehabilitar el edificio de la escuela Primaria Nº 782 “Juan Bautista Alberdi” de Villa Constitución.Se trata de un establecimiento escolar en el que funcionaban hasta antes de la clausura edilicia tres instituciones: la escuela Primaria N° 782 “Juan Bautista Alberdi”, la escuela Secundaria (Eeso) N° 586 y el Centro de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Caeba) N° 202.El edificio fue clausurado en 2019 por sus graves problemas estructurales, que comprendían desde sobrecarga en cubiertas por ejecución de sucesivas carpetas y tratamientos impermeables sin retiro de tratamientos anteriores, sub dimensionamiento de los desagües pluviales, relleno sin compactación de los pisos, hasta filtraciones de agua hacia pozos absorbentes.En ese marco, la ministra Silvina Frana, señaló: "Nos tocó gobernar en un momento muy complejo para el mundo entero, y lejos de bajar los brazos, este gobierno tiene la firme convicción de sobreponerse a las dificultades y de generar las respuestas, que en este caso la comunidad educativa requiere”.“Este fue uno de los primeros pedidos que la ministra de Educación, Adriana Cantero, nos transmitió, y que pandemia de por medio, nos tocó priorizar las obras en salud, tal es el caso de la construcción del hospital modular que ejecutamos aquí en Villa Constitución para atender esta emergencia covid. Pero no dejamos de trabajar en las demás necesidades de la gente, y a medida que fuimos desarrollando obras, abordamos en equipos interministeriales otros temas que también son prioritarios como la educación”.“En particular, ante los problemas estructurales de la escuela, se tuvieron que relocalizar provisoriamente las distintas instituciones a seis kilómetros del radio escolar con todos los inconvenientes que esto implica tanto para los alumnos, como para los docentes y familiares, sin dejar de considerar que la escuela cumple un rol importante en el barrio más allá de su función de formación”. Agregó que “en esta oportunidad, no sólo estamos interviniendo por los problemas estructurales del edificio, sino también, pensamos en ambientes más saludables y eficientes, para cuando la presencialidad vuelva a ser realidad”, explicó la ministra.“Hay una clara decisión del gobernador Omar Perotti y de esta gestión para que los espacios de aprendizaje acompañen las nuevas metodologías pedagógicas, con eficiencia constructiva. Los Estados presentes son esos, los que construyen al lado de la gente, y que utilizan toda su capacidad de recursos humanos y materiales para innovar y crear, y para dar respuestas, y desde ese lugar nos van a encontrar siempre", concluyó Frana.Por su parte, la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia, explicó la intervención edilicia: “Además de los graves problemas estructurales que tiene el edificio, pudimos intervenir con algunos conceptos de lo que venimos trabajando con las escuelas de pospandemia para generar ambientes saludables, es decir, abrimos ventanas que estaban fijas y diseñamos nuevas aberturas para generar la ventilación cruzada que tanto se necesita. Por otro lado, vamos a incorporar veredas, equipamiento urbano, impermeabilización de techos, esto es una intervención integral en el edificio”.Seguidamente, el intendente Jorge Berti señaló: “Lo importante es la recuperación y puesta en valor de esta escuela, que requirió el trabajo conjunto de varios estamentos del Estado. Y destaco la presencia del Estado provincial, priorizando no sólo la salud, sino también la educación, para ir resolviendo cuestiones que venían demoradas de gobiernos anteriores. Y hoy se demuestra recuperando y reparando esta escuela, poniendo en valor su identidad propia”.Finalmente, el Delegado Regional VI de Educación, Osvaldo Biaggiotti, manifestó: “Estamos dando respuesta concreta a un pedido que se ha manifestado con mucha efervescencia desde la comunidad del barrio Arroyo del Medio, y ha sido muy complejo poder diagnosticar técnicamente la intervención de este edificio. Y esto lo vemos en el pliego, donde se verifican las patologías graves que tiene esta construcción. Pero hoy tenemos la enorme satisfacción de garantizarle a la comunidad de Arroyo del Medio que la escuela queda en su ubicación actual, tal como quería la comunidad educativa, recuperándose un espacio educativo y reafirmando la identidad barrial”.LAS OFERTASCon un presupuesto oficial de $ 28.038.797,02, se presentaron dos ofertas: Deprop SRL cotizó $45.978.481,95;y una segunda y última oferta correspondiente a la firma Bordo Arquitectura SRL que cotizó la suma de $36.927.583,45.LAS OBRASEn la presente obra se interviene en la totalidad de la superficie cubierta del edificio de la escuela que abarca un total de 1.132 metros cuadrados cubiertos y 70 metros cuadrados semicubiertos. Las obras de intervención exterior, en veredas exteriores públicas, en patio interior, rediseño de la instalación pluvial, y nuevo sistema de tratamiento de líquidos cloacales en el predio se desarrolla en un total de 416,50 metros cuadrados.Las intervenciones que se prevén en el edificio consisten en la demolición y ejecución de nuevas fundaciones: zapatas y bases con vigas vinculantes, de manera de transferir cargas hasta un estrato a profundidad determinada por Estudio de Suelos. Asimismo, se incorporarán columnas metálicas niveladas y apareadas a las existentes. Para mejorar la capacidad portante del suelo, se ejecutará un mejorado de suelo y tareas de compactación en capas sucesivas.Adicionalmente, en un sector se replantearon las cubiertas de modo que se debe adaptar la estructura existente a la nueva configuración de las mismas, mediante incorporación de vigas y correas conformadas de acero redondo.A nivel de pisos, en las zonas de hundimiento, se extraen pisos y demuelen contrapisos a fin de realizar adecuadamente las tareas de extracción, relleno y posterior compactación para ejecutar finalmente nuevos contrapisos y pisos.También se ha rediseñado el sistema de desagües pluviales, incluyendo la extracción completa de los tratamientos impermeables en cubiertas y la generación de nuevas pendientesA su vez, se ha rediseñado la instalación sanitaria cloacal en el predio, con anulación de los tendidos existentes, que en varios tramos indican estar colapsados, más el cegado y anulación de pozos absorbentes y cámaras sépticas. Allí se ejecutará un sistema para tratamiento in situ de líquidos cloacales compuesto por una cámara separadora de grasas, un biodigestor horizontal y un túnel de infiltración de 7 módulos, todos ubicados a profundidad superficial, lo cual evita el contacto con el rango de fluctuaciones de los niveles freáticos del agua subterránea, permitiendo a su vez disminuir los costos de mantenimiento (vaciado de pozos absorbentes), sin contaminación de acuíferos (aguas subterráneas) ni del ambiente y mayor eficacia de la instalación.INTERVENCIÓN EN RELACIÓN AL COVID 19Se ha tomado la decisión de duplicar la ventilación natural de los locales interiores del establecimiento. Se incorpora nuevo aventanamiento en la parte superior de los locales de aulas, biblioteca, sala de maestros, patio interior y comedor, ubicadas en altura y ventilando directamente hacia las cubiertas planas exteriores.Las mismas se incorporan a la obra para la generación de ventilaciones cruzadas a fin de incrementar el volumen de renovación de aire en el interior de los locales para atender a la actual situación de pandemia Covid 19, y se adaptan todas las carpinterías exteriores convirtiendo el paño fijo superior vidriado a fin de que funcionen como hoja banderola.