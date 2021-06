SE LANZÓ 'HACEMOS SANTA FE', CON EL APOYO DE MÁS DE 1.500 DIRIGENTES DE TODA LA PROVINCIA

Además, celebró "también ver a muchos dirigentes de otros espacios políticos que vieron que esto no era excluyente, no era sectario y que compartimos una manera de ver las cosas, una manera de hacer las cosas, una manera de gobernar y por eso se han sumado muchos a participar".

Asimismo, Mirabella indicó que "le estamos dando forma a algo que ya existía, en los hechos existía, pero que no tenía un nombre, una identidad. Y esto hoy nos da todo eso. Nos da un sentido de pertenencia". También manifestó que "esta organización y este espacio tendrá proyectos electorales en las 365 localidades de la Provincia". No obstante fue enfático al señalar que "va a trascender la coyuntura electoral". "Este espacio queremos consolidarlo en la política santafesina como proyecto y consolidar un modelo de gestión. Llevamos 18 meses de gobierno y 15 meses fueron de pandemia. Ha sido una coyuntura inesperada y lo asumimos con mucha valentía y mucha decisión. El Gobernador Perotti ha sido un gran piloto de tormentas pero también fue un liderazgo muy fuerte", remarcó.

Por otro lado, remarcó que "nosotros estamos convencidos en lo que hacemos". En ese sentido manifestó: "Nosotros no necesitamos de acuerdos con el delito para gobernar o que desde Buenos Aires o de algún lugar nos digan lo que tenemos que hacer o nos quieran marcar la cancha. Como tampoco necesitamos diferenciarnos como sugieren algunos medios. No vean fantasmas donde no los hay. Nosotros integramos el Frente de Todos y somos parte fundacional. Es la unidad en la diversidad que construyó la Provincia de Santa Fe y supimos construir nosotros en estos 6 años lo que nos permitió hacer un proyecto para gobernar Santa Fe y hacer un proyecto para gobernar la Argentina. Es esta unidad detrás del liderazgo de Omar Perotti y detrás del liderazgo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner las que nos van a consolidar en el gobierno y nos va a llevar a la victoria".