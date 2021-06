Vuelven las clases presenciales a toda la zona del AMBA

Fuente: minutouno.com

El gobernador bonaeresense hizo el anuncio. Las clases presenciales comenzarán desde el miércoles de "forma gradual y cuidada".El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof anunció este viernes que debido a la mejora en los indicadores epidemiológicos y siguiendo los parámetros incluidos en el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández la próxima semana volverán las clases presenciales en los distritos del conurbano bonaerense."Hemos logrado una importante reducción de los casos positivos de coronavirus Covid-19, habíamos llegado a los 12 mil casos promedio diarios y hoy estamos en 8.700 casos lo que significa una baja significativa" detalló el gobernador.Y señaló que "esto puede traducirse que la incidencia de los últimos 15 días es de 401 casos por cada 100 mil habitantes lo que implica, que el Gran Buenos Aires puede salir de la situación de alarma epidemiológica sanitaria en la que se encuentra".Con esta mejora de la situación epidemiológica Kicillof señaló que "los distritos del conurbano estaremos comenzando con un retorno gradual a la presencialidad en las escuelas. No el día lunes en que comenzarán a volver las autoridades, los docentes y el personal no docente para preparar todo, pero sí a partir del miércoles de la próxima semana".Según detalló las clases presenciales seguirían a partir de la próxima semana el mismo esquema que mantenían antes de la interrupción dispuesta por el gobierno nacional cuando se disparó la cantidad de casos positivos."Esto exige el cumplimiento de todos los protocolos" dijo y advirtió: "Tenemos que cuidar la presencialidad, la pandemia no se acabó ni mucho menos, mejoraron algunos indicadores pero falta mucho para que se reduzcan los números como necesitamos".El mandatario bonaerense anunció también la compra de 33 mil medidores de dióxido de carbono que ya están siendo distribuidos en todas las escuelas públicas de la Provincia para controlar la calidad y circulación del aire de modo de evitar más contagios.Kicillof anunció además que la Provincia llegó a un acuerdo con el laboratorio chino-canadiense CanSino Biologics para la compra de 5 millones de dosis de la vacuna que producen contra el coronavirus Covid-19 que acaba de obtener la autorización de emergencia por parte de la Anmat para su uso en la Argentina.