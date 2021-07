BILLETERA SANTA FE LLEGÓ A LOS 600.000 USUARIOS Y CONTINÚA SUMANDO BENEFICIOS Y COMERCIOS ADHERIDOS

El gobernador Omar Perotti acompañó este lunes a la usuaria Nº 600.000 del programa de beneficios y reintegros “Billetera Santa Fe”.





“Es una herramienta de reactivación muy importante puesta al servicio de los santafesinos”, aseguró el gobernador Omar Perotti, tras acompañar a realizar una compra a la usuaria Nº 600.000.El gobernador Omar Perotti acompañó este lunes a la usuaria Nº 600.000 del programa de beneficios y reintegros “Billetera Santa Fe” a realizar una compra, en un comercio adherido de Rosario. “Es una herramienta de reactivación muy importante puesta al servicio de los santafesinos y santafesinas”, aseguró el mandatario en el lugar.Ariadna Grana se adhirió a “Billetera Santa Fe”, el pasado 2 de julio porque su vecina y amiga, Graciela, la dueña de la granja donde se realizó la compra, se lo había sugerido. “Este programa combina la posibilidad de estirar el bolsillo de la gente, y hacer atractiva una opción de compra y de venta; que las dos partes tengan un beneficio”, destacó el titular de la Casa gris.El mandatario provincial agregó: “Cada uno de los centros comerciales, las federaciones, y centros de almaceneros estaban planteando tener una herramienta para ayudar a reactivar comercios y generar un mayor movimiento, donde pueda ser protagonista el comercio de barrio y la Billetera Santa Fe, tiene esa virtud”.En esa misma línea, Perotti expresó que “vamos a hacer todos los esfuerzos para continuar con la Billetera mucho más tiempo. Estamos agradecidos a todos los que se adhirieron, a todas las entidades representativas del sector comercial y a todos los usuarios que fueron afianzando un sistema de funcionamiento”.EN PRIMERA PERSONA“Soy nuevita en esto, a la aplicación Billetera Santa Fe, la bajé el 2 de julio y por ese motivo estamos acá. Estoy muy contenta, porque yo la uso tanto para comprar como para vender”, contó Ariadna, adjudicataria de un premio de 50.000 pesos que entregó la empresa Plus Pagos como reconocimiento a la usuaria de la cifra redonda.“Conocí Billetera Santa Fe por los clientes que me preguntaban y por eso me asocié. Ahora, muchos de los que entran hoy, compran con la app, y la verdad es que las ventas se incrementaron un montón, gracias a eso”, señaló Graciela, dueña del comercio donde se realizó la compra.AYUDA A COMERCIOS Y CONSUMIDORESPor su parte, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, indicó que “todos los datos que manejamos nos dan la pauta de la contundencia del programa, hoy se reorienta el medio de pago, porque es algo sencillo y rápido de usar. Vamos a seguir y cuidar el programa, estamos trabajando mucho en ese sentido para que continúe vigente”.A su turno, Alberto Murad, gerente de Plus Pago, expresó: “Estamos muy contentos de acompañar a la provincia en este desafío; somos la herramienta tecnológica que ayuda a los santafesinos y santafesinas en este complicado año de pandemia, con una demanda nos ha superado”.Finalmente, el titular del Centro Unión Almaceneros, Juan Milito, explicó que la propuesta de beneficios “ha servido como pulmón para los comerciantes para mejorar las ventas; es un círculo virtuoso que favorece a los comerciantes de cercanía. La inversión de la provincia está bien usada en un servicio de este tipo en un momento tan duro. Se nota claramente el apoyo del gobierno en favor del consumo y mejorar la calidad de vida”.BILLETERA SANTA FE“Billetera Santa Fe” es un programa de beneficios y reintegros que instrumenta el gobierno provincial para aumentar el poder de compra de los santafesinos y promover la actividad del comercio minorista, que ya alcanzó los 600 mil santafesinos y santafesinas y más de 12 mil comercios adheridos.La app también sigue sumando beneficios, y tanto para los días del amigo, del niño y el estudiante se lanzarán promociones en comercios que oscilan entre el 30 y el 40 por ciento de reintegro en los rubros gastronomía, juguetería y librerías.