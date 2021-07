CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADAS

LA SÉPTIMA YA TIENE SUS RESULTADOS OFICIALIZADOS

Las Categorías Agrupadas Federadas llevaron adelante su séptima fecha en el autódromo ‘San Nicolás Ciudad’, con espectáculos que ocuparon toda la luz del día. Si bien las competencias finalizaron el 11 de julio, algunas denuncias en el recinto técnico y apelaciones a las mismas, retrasaron las confirmaciones.



En Promocional 850, se dio una carrera notable, porque la pelea por la victoria involucró a Juan Manavella (Renault Gordini), Jonás Maurelli (Fiat 600), Lucas Bertolin (Fiat 600), Daniel Bravo (Renault Gordini). Fernando Capeletti (Fiat 600), con un auto motorizado diferente, fue primero en pista de manera contundente. Por los puntos, Manavella ganó como local, en una definición hermosa frente a Maurelli en pista, pero este último fue recargado y la diferencia final fue mayor. Gaspar Fedeli (Fiat 600) fue tercero en los puntos, quinto en pista detrás de Ramiro Masello (Fiat 600).



Pasando al Turismo Agrupado Clase 1, la lucha de la serie se trasladó a la final, con grandes participaciones. Maximiliano Maes (Fiat 600) y Pablo Marelli (Fiat 600) tuvieron un duelo fantástico, mientras que Sebastián Lombardo (Fiat 600) era el tercero en la discordia. Luego de varios intentos, finalmente Marelli no pudo con Maes, aunque en la técnica el piloto del auto 46 no pasó la revisión, y Marelli finalmente obtuvo su tercer triunfo.



Con el Turismo Agrupado Clase 2, Matías Vitali (Fiat 128) ganó y se la dedicó a su padre, en una victoria casi de punta a punta. La estrella de la carrera fue Luciano Bucci (Fiat 128), largando 25º. En la segunda vuelta era 6º, y luego avanzó para ser segundo. Sobre el final se la jugó para buscar el triunfo, pero no le salió y bien. Al de Casilda también lo escoltó en el podio Mauricio Bellizia (Fiat 128), en su primer podio en la categoría. Hubo exclusión al escolta Bucci, pero tras una apelación, se rectificó la situación y el villagalvense fue legítimamente segundo.



La tarde continuó con el Turismo Agrupado 1600 con una notable victoria de Adrián Castagnani (Renault Clio). Si bien el de Chabás no largó bien, Leonel Giovacchini (Fiat Uno) no aguantó la punta y Patricio Pierobón (Ford Escort) tampoco, ni siquiera cuando pudo quedar por algunos instantes adelante. Castagnani se escapó al triunfo, mientras que el segundo puesto se dirimió en una pelea muy friccionada, con Nicolás Cipollone (Volkswagen Gol), Pierobón, Federico Payero (Ford Fiesta) y Juan Francisco Luca (Volkswagen Gol Trend). Pierobón luego perdería importantes ubicaciones tras un toque con Giovacchini, quien previamente se retrasó por otro roce entre ambos. Hubo sanciones por deportiva para Pierobón y Giovacchini por un altercado y además, fue excluido Luca por técnica, que le dio a Payero el tercer puesto, detrás de Castagnani y Cipollone.



Finalmente, el TC4000 del Sur pudo llevar a cabo su final con Juan Pablo Marconi (Ford Falcon) liderando pero siempre presionado. Primero por Luciano Bredice (Ford Falcon), luego por Mauricio Chiaverano (Chevrolet Chevy), y muchos protagonistas en el lote de adelante. Bredice quedaría en el camino, y la batalla fue entre Marconi y Chiaverano, mientras que Fernando Terré (Chevrolet Chevy) y Darío Necochea (Ford Falcon) buscaban el podio. Iván Pellegrini (Ford Fairlane), de gran remontada terminaría ascendiendo al cuarto puesto. Juan Cruz Federici Di Palma (Chevrolet 400), en su primera carrera la peleó pero luego se quedaría en el final.



La próxima fecha se confirmará a la brevedad, aguardando por la habilitación del automovilismo zonal dentro de la Provincia de Santa Fe.







Campeonatos:

TC4000 del Sur 2020-2021

(7 fechas disputadas):

1- Juan Pablo Marconi, 193 puntos (4 victorias)

2- Ezequiel Paulini, 174 (2 victorias)

3- Darío Necochea, 130

4- Luciano Bredice, 121

5- Fernando Terré, 116

6- Mauricio Chiaverano, 113 (1 victoria)

7- Iván Pellegrini, 101

8- Gustavo Marcantoni, 94

9- Marcos Konjuh, 78

10- Emiliano Coiset, 66







Turismo Agrupado 1600 2020-2021

(7 fechas disputadas):

1- Adrián Castagnani, 214 puntos (3 victorias)

2- Ulises Lecussan, 118

3- Matías Quaglia, 115 (1 victoria)

4- Patricio Pierobón, 112 (1 victoria)

5- Domingo Magliaro, 100

6- Juan Francisco Luca, 95

7- Fernando Zerbonia, 79

8- Federico Payero, 68

9- Nicolás Cipollone, 61

10- Daniel La Palma, 58







Turismo Agrupado Clase 2 2020-2021

(7 fechas disputadas):

1- Gustavo Gaydou, 197 puntos (1 victoria)

2- Matías Vitali, 192 (4 victorias)

3- Maximiliano Rizzónico, 93

4- Luciano Bucci, 91 (1 victoria)

5- Matías Vinciguerra, 88 (1 victoria)

6- Alexis Eichemberger, 85

7- Javier Zabica, 85

8- Franco Bosio, 84

9- Mauricio Bellizia, 84

10- Darío Giudice, 80







Promocional 850 2020-2021

(7 fechas disputadas):

1- Jonás Maurelli, 237 puntos (5 victorias)

2- Lucas Bertolín, 171

3- Juan Manuel Manavella, 117 (1 victoria)

4- Alan Traid, 113

5- Daniel Bravo, 109 (1 victoria)

6- Daniel La Palma, 97

7- Nicolás Fernández, 69

8- Ariel García, 67

9- Ramiro Massello, 66

10- Leandro Méndez, 58







Turismo Agrupado Clase 1 2020-2021

(5 fechas disputadas):

1- Pablo Marelli, 141 puntos (3 victorias)

2- Carlos Báez, 122 (1 victoria)

3- Juan Manuel Acevedo, 90

4- Maximiliano Máes, 71 (1 victoria)

5- Sergio Díaz, 68

6- Carlos Pozzi, 51

7- Lucas Mársico, 41

8- Claudio Rithner, 40

9- Gerardo Alconchel, 34

10- Fabián Mignaco, 27