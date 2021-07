Covid-19: Buenos Aires abre inscripción para vacunar a niños de 13 a 17 años con comorbilidades

Fuente: ambito.com

Aún no se aprobaron las vacunas pediátricas, pero comenzarán a anotar para adelantar el proceso.El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este lunes que se abrirá la inscripción para vacunar a niños de 13 a 17 años con comorbilidades. Recalcó que aún no se aprobaron las vacunas pediátricas, pero comenzarán a anotar para adelantar el proceso. "Cuando nos habiliten la vacuna, va a ser una noticia muy buena", admitió.La inscripción será a través de la página web de la Provincia vacunatepba.gba.gob.ar . "El Plan de Vacunación tiene que abstenerse a información específica", dijo en una conferencia de prensa junto al ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco.En la Provincia, desde el 23 de diciembre del año pasado, está abierta la inscripción para todos los mayores de 18 años. "A medida que fueron llegando las vacunas fuimos armando la logística, plan de vacunación, entre otras cosas. Lo mismo va a suceder con (el rango etario) entre 13 y 17 años", agregó.El gobernador Kicillof también anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "pasa a fase 4" a partir de haberse registrado un descenso sostenido y consecutivo de casos de coronavirus en las últimas ocho semanas, y anticipó que desde el lunes próximo se ampliarán los aforos para habilitar la permanencia de un "adicional" de personas vacunadas con una dosis en determinados establecimientos.Kicillof indicó que en el distrito se "ampliarán los aforos en las fases 2, 3 y 4" para permitir un "adicional exclusivamente para personas que están vacunadas con una dosis" y que hayan cumplido un plazo de 21 días desde su inoculación contra la Covid-19.También confirmó que a partir de mañana habrá "vacuna libre" contra el coronavirus para mayores de 30 años en todo el territorio bonaerense. El viernes pasado llegaron dos vuelos con 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna donadas por el Gobierno de EEUU. Serían las vacunas para los niños de 13 a 17 años. Este arribo fue consecuencia de la firma por parte del Poder Ejecutivo, el 3 de julio pasado, de un DNU que habilitó un acuerdo con el laboratorio Moderna Inc. por el suministro de 20 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19 o las dosis equivalentes de la vacuna como refuerzo.Por su parte, Argentina ya habrá adquirido este lunes más de 38 millones de vacunas contra el Covid-19 . En la tarde se prevén la llegada de dos vuelos con 2.117.700 de dosis, entre las provenientes de China con 768.000 dosis del laboratorio Sinopharm y las que vienen desde Estados Unidos con 1.349.700 inoculaciones de AstraZeneca. De esa forma avanza el Plan Estratégico para la Vacunación.