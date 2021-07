COVID-19: EN UNA SOLA SEMANA, LA PROVINCIA OTORGÓ 214.476 TURNOS PARA VACUNACIÓN

Constituye una cifra récord. “Nos llena de esperanza pero hay que seguir con los cuidados”, afirmó Sonia Martorano.







Finalmente, destacó que el próximo lunes “arribarán a la provincia más dosis de vacunas Sputnik V y, probablemente, la semana próxima ya comiencen a llegar las producidas en Argentina bajo autorización y supervisión del Laboratorio Gamaleya de la Federación Rusa”.

Constituye una cifra récord. “Nos llena de esperanza pero hay que seguir con los cuidados”, afirmó Sonia Martorano.El Ministerio de Salud, hizo un balance del Plan de Inmunización contra el Coronavirus y destacó, entre otros logros, que se otorgaron 214.476 tunos en el período comprendido entre el lunes 28 de junio al domingo 4 de julio próximo, lo que constituye una cifra récord hasta el momento.Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, expresó que “los números demuestran que estamos avanzando a pasos agigantados en la campaña de inmunización, algo muy gratificante que nos llena de esperanzas. Enviamos 784.946 turnos en el mes de junio y a eso debemos agregarle que ya se inoculó al 72% de los inscriptos en el Registro Provincial de Vacunación, actualmente somos el quinto distrito en porcentaje de dosis aplicadas en relación a las recibidas”.“Además –destacó Martorano-, cabe recordar que en 5 días vamos a llegar a alcanzar a la población de 35 años sin factores de riesgo en toda la provincia”.Posteriormente, la ministra dijo que “esto genera una gran tranquilidad pensando en el mediano y largo plazo, porque permitirá reducir considerablemente los casos graves de Covid-19 y las internaciones, en un momento de gran estrés del sistema sanitario y de alto nivel de ocupación de camas”.Del mismo modo, Martorano hizo hincapié en la importancia de sostener los cuidados y agregó: “Si bien tenemos un leve descenso o amesetamiento de los casos, como asimismo de las internaciones, todavía la gravedad de los cuadros que llegan a cuidados intensivos nos preocupa, como también el alto grado de fallecimientos diarios”.“De modo tal que no es momento para relajar los cuidados, más bien todo lo contrario”, recomendó y reiteró: “La vacuna es la segunda herramienta después de la prevención, del cuidado individual y colectivo para evitar los contagios”, concluyó la ministra.Más Sputnik y vacunas hechas en el paísRespecto de cómo proseguirá la campaña de inmunización en las próximas semanas, Martorano puntualizó que tanto en Rosario como en Santa Fe seguirán funcionando, de lunes a lunes, otorgando un promedio de 37.000 turnos diarios en los grandes centros de vacunación habilitados al momento, en función de que sigan llegando –al país y a la provincia– las vacunas al ritmo actual.“Del mismo modo, se seguirá avanzando en la búsqueda y vacunación territoriales de la población adscripta a los centros de atención primaria de la salud en toda la provincia, fundamentalmente en aquellos casos que por diversas razones no pudieron o no pueden acceder a los zonas más urbanizadas”, informó la funcionaria.