Covid-19: inicia la vacunación de menores de 12 a 17 años con factores de riesgo

Fuente: ambito.com

Será a partir de este miércoles y para recibir la dosis elaborada por el laboratorio estadounidense Moderna. Se distribuirán más de 900 mil fármacos.El Gobierno abrirá desde este miércoles la inscripción voluntaria para adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo para recibir la dosis elaborada por el laboratorio estadounidense Moderna contra el coronavirus Covid-19.Para esta primera parte de la campaña para ese grupo etario se destinarán más de 900 mil fármacos, del total de 3.500.000 que fueron donadas a la Argentina por Estados Unidos y que las autoridades resguardan en el centro logístico de Andreani.La distribución, informaron fuentes gubernamentales, se iniciará una vez que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) informe la autorización de las vacunas para pacientes de 12 a 17 años.El anuncio fue comunicado por la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, tras un encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los titulares de las carteras sanitarias de todo el país, y que tuvo lugar en el Palacio San Martín.Vizzotti explicó que "a partir de mañana las jurisdicciones, en función de sus planes estratégicos provinciales, van a ir iniciando el registro de esta población adolescente priorizada" y remarcó que "en función de eso se iniciará en los próximos días la preparación y la distribución de la primera tanda de las dosis de Moderna".Vizzotti dio la noticia luego de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa)La mandataria adelantó que este miércoles a las 16 se realizará la presentación una webinar con las condiciones que fueron definidas por la Sociedad Argentina de Pediatría "para que los y las pediatras puedan saber cuáles son las condiciones priorizadas para iniciar esta vacunación".Cómo será el cronogramaLa primera etapa de la vacunación para este grupo etario priorizará a personas con diabetes tipo 1 o 2; obesidad grado 2 y grado 3; insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas; y enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.También, a aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave y que requieran terapias con oxígeno, así como a quienes tengan enfermedades graves de la vías aéreas y y los que requieren hospitalizaciones por asma; cirrosis, hepatitis autoinmune; y personas que viven con VIH.Asimismo, se contemplará a pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas; y oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o "activa".La nómina, además, incluye a personas con tuberculosis activa; discapacidad intelectual y del desarrollo; síndrome de Down; personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos; adolescentes que viven en lugares de larga estancia; gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.Por último, aquellos con Carnet Único de Discapacidad (CUD) vigente; con pensión de Anses por invalidez aunque no tengan CUD; con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.