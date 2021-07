COVID-19: LA PROVINCIA SUMÓ 41.000 TURNOS PARA VACUNACIÓN EL FIN DE SEMANA

Para este viernes se citaron 44.720 personas en los vacunatorios de todo el territorio provincial.





Se agregan a los 166.906 dados el martes pasado. Las personas serán citadas entre el viernes y el domingo.La provincia, a través del Ministerio de Salud, informó que este jueves se están enviando 41.000 turnos adicionales para vacunar contra el Coronavirus en todos los vacunatorios habilitados, para personas menores de 30 años que se inocularán entre el viernes 16 y el domingo 18 de julio.Estos nuevos turnos se suman a los 166.906 otorgados el martes de la semana en curso, totalizando así, 207.906 para profundizar la inmunización en menores de 30 años y completar esquemas en mayores de 30.De este modo, el viernes se vivirá una jornada récord en relación a las dosis que se aplicarán, ya que se citaron 44.720 personas en los vacunatorios de todo el territorio provincial. Otro dato importante es que también este viernes, desde las 9, se abre La Redonda en Santa Fe capital, habilitándose de este modo, un nuevo meta vacunatorio para acelerar la campaña contra el Coronavirus.Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano expresó que “todo esto es posible por la llegada de una gran cantidad de vacunas contra el Coronavirus de distintos laboratorios, al país y a las provincias, al igual que la ampliación de los centros de vacunación, a la enorme predisposición y el trabajo incansables de los equipos de salud, para quienes no nos alcanzan las palabras de agradecimiento por tanto compromiso demostrado”.INVITACIÓN A LOS MÁS JÓVENES“Esto nos llena de entusiasmo porque vamos a avanzar a ritmo acelerado en la población menor a 30 años, la que más contagios presenta actualmente”, expresó la ministra de Salud.“Por eso apelamos, invitamos y pedimos a los jóvenes que no lo hicieron, que se inscriban para ello, que se vacunen. Esa será la mejor forma de protegerse y proteger a los demás, de seguir ampliando las aperturas y posibilidades para sociabilizar y disfrutar como antes”, pidió Martorano.Y recordó en relación a ello: “Para los ya inscriptos estamos enviando los turnos, por lo que pedimos que estén particularmente atentos al correo electrónico, a los mensajes de texto telefónico, o bien que ingresen a la sitio Santa Fe Vacuna en donde se anotaron con sus datos personales ( https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio )”, instó Sonia Martorano.Y para aquellos que todavía no se inscribieron que lo hagan en ese mismo espacio web. En caso de no poder hacerlo por alguna razón, la alternativa es que se acerquen a hacerlo al centro de salud más cercano a su domicilio.