COVID-19: YA SE ENVIARON 170 MIL TURNOS DE VACUNACIÓN PARA ESTA SEMANA

Para la jornada del martes ya fueron citados más de 40 mil santafesinos para continuar con el operativo contra el Coronavirus.La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, informó que esta semana ya se otorgaron 170.000 turnos para vacunación contra el Coronavirus hasta el domingo próximo, de los cuales 40.117 fueron dados para mañana, martes 20 de julio.Esto se produce en el marco de un plan inédito de inmunización que avanza sin pausas, que ya alcanzó a los menores de 30 años y alcanzará ahora a los jóvenes de 25 con las primeras dosis; al tiempo que se completan los esquemas de dos dosis en mayores de 30.Al respecto la ministra de Salud, Sonia Martorano, destacó que la semana en curso “comenzamos a vacunar a menores de 25 años, mientras continuamos con las segundas dosis de Sputnik en adultos”.Y apeló la ministra de Salud: “Seguimos avanzando en el operativo de inmunización, por eso es muy importante que se anoten, que continúen haciéndolo. Si bien estamos en un buen nivel de inscripción, porque aproximadamente el 80% de la población vacunable ya se registró, invitamos a los que todavía no lo hicieron para que no pierdan esta oportunidad histórica que será, sin dudas, un paso fundamental para ir volviendo a la normalidad”.Sucede que el ritmo de la campaña se determina por la rapidez en que llegan las vacunas a la provincia y se distribuyen; y se sostiene por el trabajo incansable de los equipos de salud.“La decisión del gobernador es clara: vacuna que llega, vacuna que se aplica. Y todos los trabajadores y trabajadores de la salud estamos solidariamente comprometidos con ello”, destacó la ministra.Entre los distritos con mayor velocidad de inmunizaciónEn línea con lo anterior, Sonia Martorano recordó que Santa Fe es una de las provincias con mayor velocidad de vacunación.E ilustró en ese sentido: “Proyectamos una campaña en la que íbamos a aplicar 20.000 vacunas por día, mañana duplicaremos ese número, como viene sucediendo por varias semanas, en donde tuvimos más de 40.000 santafesinos turnados, como será mañana”.Y, finalmente, recordó que las inscripciones como asimismo el control de la asignación de turnos se puede realizar en el sitio web de la provincia Santa Fe Vacuna https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio . Asimismo, quienes no puedan hacerlo allí por diversas razones, pueden canalizarlo consultando al 0800 555 6549 o en el centro de salud más próximo a su domicilio.