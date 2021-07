EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA AVANZA EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N°10-S, ENTRE THEOBALD Y VILLA CONSTITUCIÓN

Perotti encabezó la apertura de ofertas





“No hay una sola localidad, grande o chica, que no tenga una obra provincial”, afirmó el gobernador Omar Perotti este jueves, durante la apertura de ofertas para los trabajos, que tienen un presupuesto superior a los 804 millones de pesos.El gobernador Omar Perotti encabezó este jueves, en la ciudad de Villa Constitución, el acto de apertura de sobres con ofertas para ejecutar la obra de pavimentación de la ruta provincial N°10-s, en jurisdicción del departamento Constitución. El presupuesto oficial asciende a $804.628.758 y el plazo de ejecución de los trabajos es de 16 meses.“Villa Constitución y la región tienen un potencial enorme y nosotros creemos profundamente en eso: en el compromiso de las empresas y que esto los va a alentar a invertir, a multiplicar sus empleos y dar potencial de carga a un puerto que tiene mucho más para crecer”, aseguró el gobernador.La obra se extiende por 7,6 kilómetros, desde la ruta 21 hasta inmediaciones a la 9, teniendo su inicio al sur de la cabecera del departamento Constitución. A lo largo del recorrido se contempla la construcción de un puente de 40 metros de luz, constituido por vigas pretensadas, en una longitud de 30 metros, un ancho de calzada de 13 metros y un gálibo vertical de 6 metros, acorde a las normas vigentes para los cruces entre caminos y vías férreas.En su discurso, Omar Perotti recordó y enumeró las últimas acciones de la provincia en la zona y mencionó las licitaciones para recuperar las rutas 22 y 90. “Nos costó mucho arrancar, porque no teníamos el dinero para sueldos y aguinaldos, obras paradas con 6.000 millones de pesos de deudas. Pero administrar, ordenar, ser austeros, ser cuidadosos, es lo que va posibilitando ir generando este ritmo de obras. Hoy no hay una sola localidad de la provincia de Santa Fe, grande o chica, que no tenga una obra provincial, ya sea por Obras Menores o por el Plan Incluir”, recordó.Y prosiguió: “En cada una de las localidades hay inversión pública, fundamentalmente porque creemos en la descentralización, en que cada pueblo y ciudad tienen que ser nuestros brazos ejecutores para poner de pie a Santa Fe. Cuando llegan los recursos se utilizan de la mejor manera, con control social. Estando cerca de la gente también nos ha posibilitado generar movimiento y empleo frente a las dificultades que la pandemia les provocó a algunos sectores”.“Cuando firmamos un convenio -remarcó el gobernador-, cuando llamamos a una licitación, lo hacemos porque tenemos los recursos, porque el dinero está garantizado para las obras, porque queremos desterrar definitivamente en nuestro gobierno el llegar a un lugar y que nos pregunten: «¿Esta vez, se va a hacer?»”.“Estas son las cosas que tenemos que despejar definitivamente, saber que gobernar es decir que sí cuando se puede, y cumplirlo, y tener los recursos para hacerlo, y también gobernador es decir que no, porque no se puede, porque no están los recursos, o porque hay que formular de otra manera un proyecto”, amplió Perotti, quien además convocó a “recuperar el valor de la palabra”.En ese sentido, llamó a “restablecer ese compromiso con quienes pagan sus impuestos y generan empleo en la provincia, devolviendo obras, cuidando de la mejor manera el centavo, tratando de garantizar que en esta provincia se vayan dejando de lado las zonas no cubiertas, no conectadas; es decir integrar nuestro territorio y equilibrarlo poblacionalmente”, resumió el gobernador de la provincia.“Confío plenamente en el potencial de esta región. Tiene mucho para seguir dando, ha dado y da mucho. Seguro será uno de los grandes centros de la provincia. Tiene el potencial para serlo y no hay dudas de que. de la mano de estas inversiones, esta región volverá a tener un gran protagonismo provincial”, cerró el mandatario santafesino.OBRAS PARA EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓNPor su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvana Frana, dijo que “cuando escucha que hay proyectos presentados hace más de 40 años, no podemos menos que compartir una profunda emoción”, porque “obras como estas dan respuestas a la gente que trabaja y produce”.“Cuando llegamos a la gestión había obras paradas, y este era uno de los organismos que más deuda tenía. Ver de dónde partimos y dónde estamos no puede menos que hacernos sentir que hay que seguir trabajando, porque hay mucho por hacer y mucha demanda histórica, con un fuerte trabajo mancomunado con el gobierno nacional, los municipios y las comunas”, señaló la funcionaria.En tanto, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, destacó que “esta gestión tiene como premisa seguir desarrollando un sistema de rutas que favorezcan la circulación de la producción por toda la provincia. Lo fundamental es llegar de manera segura a lugares como la Autopista a Buenos Aires o el acceso a los puertos de la ruta 21, por eso planeamos también reconstruir e iluminar los enlaces y mejorar la señalización”.Además, explicó los trabajos activos y proyectados en la zona: “La semana pasada licitamos la repavimentación de 60 kilómetros en dos tramos de la ruta 90, que se suman al tramo que está en obras desde la 18 hacia Máximo Paz. También estamos construyendo una nueva circunvalación en Villa Constitución y pavimentando la ruta 22-S, de General Gelly a Cañada Rica”.Finalmente, el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, lo describió como un “hecho conmovedor” para la región, y valoró “todo lo que viene haciendo la provincia; vemos desarrollo y productividad; con el corazón en mano vamos a seguir construyendo esta ciudad y esta provincia que tanto queremos”.Del acto participaron también el senador provincial Germán Giacomino y el jefe comunal de Theobald, Ángel Paolucci, entre otras autoridades.EN DETALLELa calzada será de concreto asfáltico de 7 centímetros de espesor con un ancho de 7,3 metros, teniendo base de estabilizado granular cementado de 20 centímetros de espesor y una subbase de suelo cemento de iguales características.Al inicio del segmento, se proyectó una rotonda de 36 metros de diámetro conforme a la circulación vehicular de la zona; en tanto a la zona de Theobald, se planificó un nuevo acceso que permita llegar a la planta cerealera de la localidad, sin atravesar el ejido urbano. También, se incluye la conformación de un sistema de iluminación led en ambos enlaces, acompañado con tachas reflectivas que disminuyan la peligrosidad de los cruces.ENTREGA DE LOTES EN PAVÓNMás tarde, el gobernador Omar Perotti se trasladó hasta la localidad de Pavón, donde junto al jefe comunal local, José López, realizó la primera adjudicación de 20 lotes, en el marco del Programa Arraigo Futuras Generaciones.“Es una muy buena iniciativa y queríamos estar presentes. Nos entusiasma alentar estas iniciativas para que quien lo decidió, tenga oportunidades de quedarse en el lugar donde nació”, dijo el gobernador en el acto desarrollado en el Club Atlético Benjamín Matienzo.