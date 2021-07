El representante de Chabás dominó la séptima fecha luego de pelearla en la primera parte de la final en San Nicolás

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASAdrián Castagnani y un gran triunfoEl representante de Chabás dominó la séptima fecha luego de pelearla en la primera parte de la final en San NicolásEl chabasense Adrián Castagnani se llevó un primer puesto muy valioso en el retorno a la actividad del Turismo Agrupado 1600. La séptima fecha del certamen 2020-2021 terminó con un colchón de puntos y una serie de resultados destacados que lo dejan cada vez más firme como principal candidato al título.Tras los entrenamientos, Castagnani clasificó sexto en la primera tanda, renegando con un rival que le tapó la vuelta, y posteriormente en la segunda se destapó con el tiempo de pole position. De ese modo, el domingo a la mañana largó adelante en la primera serie, y fue contundente vencedor. No obstante, no fue la batería más veloz y por ende la final la tuvo que comenzar desde el segundo cajón.La partida no fue buena, y Patricio Pierobón lo superó. Pero su contrincante luchó con Leonel Giovacchini por la victoria y le dio a Castagnani la chance de sumarse a la batalla. Luego de algunos roces, Adrián pasó al frente y pudo quedarse con una gran conquista en el trazado nicoleño.“No era la carrera que planteamos, porque tuvimos una mala largada, Pierobón me pasó automáticamente y tuve que ir a buscar a los dos. Se los vio muy competitivos junto a Giovacchini todo el sábado y peleando la posición, hicieron la serie más rápida también. Sabíamos que teníamos que seguirlos y encontrar sus errores. Tuve la suerte de que se tocaron entre ellos y agarramos la punta y nos escapamos para lograr una diferencia tranquilizadora”, afirmó el de Chabás.Por otro lado, analizó: “En San Nicolás fue donde obtuvimos nuestra primera victoria, y a pesar de que las últimas veces estuvimos en el podio, no nos podíamos llevar el triunfo. Hoy sí pudimos y el auto funcionó de diez y estoy muy contento”.El próximo evento sería en Rosario y también se refirió a ello: “La última vez en Rosario tuvimos una performance bárbara, y me gusta el trazado. Es muy demandante y esa vez me cansé mucho, como nunca. La esperaremos y no nos vamos a relajar hasta fin de año, saliendo a ganar en cada carrera”.Finalmente, Adrián agradeció: “Gracias a Sergio Giacone y su gente, a Raúl Fernández por el motor, Adrián Mattei por el carburador, Lucas Lorandini en los amortiguadores, a Juan Pablo, a todos los sponsors y fundamentalmente a la ‘Peña Los Miércoles’ que me apoya permanentemente”.Apoyan a Adrián Castagnani: Peña ‘Los Miércoles’ Chabás, La Planta de Granos S.A, Hernández S.R.L, Vigatech, HC Materiales, Mercadito Leo, Baterías Bottoni, Pico Hnos, Ricardo Quadrelli e hijos.