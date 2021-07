Juan Ignacio Canela afrontará la séptima fecha de la Clase 2, en Concepción del Uruguay

TURISMO NACIONALCon empuje propio, no quiere bajar los brazosJuan Ignacio Canela afrontará la séptima fecha de la Clase 2, en Concepción del UruguayEl rafaelino Juan Ignacio Canela estará presente en Concepción del Uruguay, por la séptima fecha del Turismo Nacional. Con un Volkswagen Gol Trend atendido por el Giacone Competición, buscará seguir siendo protagonista, mientras espera que llegue el apoyo necesario para no tener que dejar de correr.Pasada la mitad de campeonato, Canela está entre los mejores y fecha a fecha siempre se lo ve en nivel de poder pelear la carrera. Lamentablemente, la continuidad en el TN depende de poder reunir el presupuesto adecuado, y hoy por hoy, eso no está confirmado por ahora.Previo a este séptimo compromiso del TN, Juani comentó: “Con un esfuerzo propio muy grande voy a estar en Concepción tratando de seguir bien arriba como fue Concordia y continuar en los primeros planos, siendo competitivos y sumando para el campeonato a pesar de sumarnos tarde y haber corrido una fecha menos. La voy a seguir luchando porque creo que estoy en el mejor momento, y eso me motiva a seguir trabajando abajo del auto, visitando empresas y con muchas reuniones. Muchos quieren apoyarme pero falta cerrar, y así renegar menos, para concentrarme en ir a correr y no sufrir”.Y completó: “Concepción del Uruguay es un circuito que me ha tratado bien, fui con el TC Pista Mouras y clasificamos cuartos, fui segundo en la serie y me mantenía tercero en la final hasta un toque que nos dejó octavos. Creemos que podemos andar muy bien. Agradezco al Giacone Competición y a los hermanos Riva por los motores, porque están haciendo un gran trabajo. En Concordia tuvimos la confiabilidad que nos estaba faltando y esto me permite correr más tranquilo. También agradezco a Joel Borgobello porque hoy es quien me ayuda un poco con el presupuesto y me banca en todas”.